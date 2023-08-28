今日有咩波｜強鋒撲卡利亞里 國際米蘭不勝無歸

火力保持，連捷厚望！上屆歐聯亞軍國際米蘭，本輪意甲守尾門，香港時間今晚深夜南下薩丁島，作客由名帥雲尼亞里(Claudio Ranieri)領軍的升班馬卡利亞里；國米雖然今夏流失不少主力，但問題暫未浮現，兩軍級數有別，今場客勝穩開(球賽編號FB4797，8月29日02:45開賽)。

國米今夏有主將門將奧拿拿(Andre Onana)、中堅史堅尼亞(Milan Skriniar)、中場波索域(Marcelo Bozovic)、前鋒迪斯高(Edin Dzeko)及盧卡古(Romelu Lukaku )等好手離隊；但因財政問題，未有全面替補，但之前已有法國當打前鋒馬古斯杜林(Marcus Thuram)免費加盟，本月則先後有老牌瑞士門將恩森馬(Yan Sommer)及奧地利前鋒阿拿奧杜域(Marko Arnautovic)來投。3人在意甲首輪即獲主帥恩沙基(Simone Inzaghi)重用；恩森馬把關不失，而入替杜林的阿拿奧杜域交出助攻，助新隊長、阿根廷射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)梅開二度，主場2比0輕取蒙沙，旗開得勝。

雲尼亞里領卡利亞里爭取兩場不敗

對手卡利亞里上季季中由「雲爺爺」雲尼亞里掌帥印，功力依然深厚，球隊靠勝出季尾升班附加賽，降班一年後重返意甲；今屆開季先在意盃加時淘汰意乙巴勒莫，上仗意甲首輪悶和拖連奴，全場只得2次射門，總算取得好開始，但今場遇上國米，要取得自2011年之後，在頂級聯賽首兩場不敗，恐怕不易。

事實上這支薩丁島球隊卡士有限，阿拔圖杜辛拿(Alberto Dossena)跟另外兩位升班功臣，仍會合組3中堅，為塞爾維亞門將拉度路域(Boris Radunovic)先作屏障，遇上強鋒國米，今場考驗最大；中前場較多新兵，從羅馬借用的烏茲別克前鋒蘇梅洛度夫(Eldor Shomurodov)，今場或升正攻堅，但此子上季外借史柏斯亞，意甲上陣16次只入1球，球隊火力未成型。