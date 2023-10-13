今日有咩波｜後顧大戰未必去盡 英格蘭「細」取澳洲

距離出線明年歐國盃決賽周近在咫尺的英格蘭，香港時間今晚深夜將會於溫布萊球場跟澳洲「拍跳」，進行最後備戰。「三獅兵團」雖仍會先排強陣出戰，但始終後顧對意大利，加上對手澳洲必會加強防守，今場足智彩入球大細中位數[3/3.5]球，可試「細」盤(球賽編號FB7029，10月14日02:45開賽)。

身處歐國外C組榜首的英格蘭，暫時拋離次席少踢1場的意大利6分，只要下周二深夜贏波，將可提早晉身明年德國決賽周；既然將要在溫布萊硬撼意大利，今場即使主帥修夫基(Gareth Southgate)繼續先派強陣出戰，相信在比賽中後段便會不斷換人，以保留實力及測試新兵。

比咸寧哈利卡尼壓陣

事實上，「三獅兵」近年在國際賽上頗為倚重阿仙奴新星前鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)在前線的創造力；可惜此子因傷缺陣，當然，英軍中前場仍有如菲爾科頓(Philip Forden)及祖迪比寧咸(Jude Bellingham)等人氣新星壓陣。就連老大哥哈利卡尼(Harry Kane)日前亦強調，深信個人仍可在頂級水平賽事多踢8至9年，有信心在英國本土舉行的2028歐國盃決賽周領軍；而這位英格蘭隊長每次落場都交足貨，當然是今場贏波信心保證。防線上繼續有「麥麥送」哈利馬古尼(Harry Maguire)壓陣，這位曼聯守將上仗英超再被委以重任，表現回升；每次披起國家隊戰衣寧舍醒神，面對「袋鼠兵」應付綽綽有餘。

