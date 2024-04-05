今日有咩波｜後顧歐聯 曼城「細」取水晶宮

曼城上仗英超收起艾寧夏蘭特(Haaland)、奇雲迪布尼(De Bruyne)與史東斯(Stones)，仍憑洛迪卡斯簡迪(Rodri)先開紀錄，加上菲爾科頓(Foden)大演帽子戲法，主場4比1大炒維拉。不過，該隊下周二晚，就要在歐聯8強首回合撼皇馬，迎戰季尾爭三冠王的重要大戰；明天出訪倫敦，主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)又會輪換出擊，今場未必輕言取勝。

水晶宮近季常「搞」曼城，就算這支中下游球隊剛戰作客1球不敵般尼茅夫，經歷聯賽4戰不勝，亦不代表今戰無力抗衡。包括今季首循環兩球落後下，作客的水晶宮仍憑桑馬迪達(Mateta)及米高奧利斯(Olise)尾段連環建功逼和曼城。水晶宮上季雖被雙殺，但大前季在英超兩鬥曼城，勇取1勝1和兼不失球。歡喜冤家狹路相逢，水晶宮戰意不用懷疑，計近3戰只失3球，主場一向可提升戰力，藍月今場面對會是一場硬仗。

阿仙奴作客白禮頓

另一爭標分子阿仙奴，同晚尾場作客白禮頓。兵工廠剛戰收起部分主力，包括中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)先任後備，更有布卡約沙卡(Bukayo Saka)養傷；仍憑隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)建功，以及對手的烏龍波，主場2比0輕取盧頓，近10場英超豪取9勝1和，走勢凌厲。但球隊同樣要後顧歐聯8強硬撼拜仁慕尼黑，慎防一如上仗鬥盧頓，見好就收。