今日有咩波｜ 德國女足迎南韓女足 爭出線發力捧上盤(附女子世界盃直播賽程)

大賽常客，不再失威！上仗被哥倫比亞女足絕殺的德國女足，來到分組賽尾輪，出線仍未坐穩船；今天香港時間黃昏在H組鬥出線機會名存實亡的南韓女足，必戒輕敵，全力以赴。足智彩開出讓球德國讓1.5/2球，可博德國女足上盤 (球賽編號FB8047，8月3日18:00開賽)。
德國女足攻力強橫
首輪6球大炒摩洛哥女足的兩屆冠軍德國女足，次輪面對鬥心十足、囤重兵中場作勇悍攔截的哥倫比亞女足，結果戰至97分鐘被對手一記頭槌攻門絕殺，輸1比2，有輕敵之嫌；該隊在世盃分組賽長達20場的不敗紀錄亦告終，可謂面子盡失，並爆出近年世盃最大冷門。可幸這支例入世盃淘汰賽的女足班霸，2戰只得3分下仍佔盡得失球優勢；今場面對連敗但出線未絕望的南韓女足，只要贏波便起碼可以次名出線16強，難怪德國女足教練瑪天娜(Martina)表示：「這全看我們如何表現，我對出線並不擔心。」
2戰入3球的老牌前鋒樸比(Alexander Popp)仍會掛帥，首戰曾交出1入1助攻的左翼布亞(Klara Buhl)，仍會跟馬古爾(Lina Magull)及白蘭特(Jule Brand)等在國內球會搵食的主將，攜手攻堅。貴為去年歐國盃亞軍，德國女足目睹盟主英格蘭女足尾輪發力6比1大炒中國女足出線，今夜不會再失威，可博贏2球或以上。
南韓女足 對 德國女足數據及分析
南韓女足 對 德國女足賠率
哥倫比亞女足和波即首名
南韓女足上屆分組賽3戰全敗出局，今屆頭兩仗亦全負及兼0入球，但今場若能爆大冷贏德國女足5球，才有機會出線；但中堅大將林善珠(Lim Seon-joo)上仗因傷缺陣，今場仍上陣成疑，加上王牌主將池笑然(Ji So-yun)踢足兩仗無甚佳作，以球隊年初3戰歐洲隊全敗戰績及近態計算，今場只能輸少當贏。
至於同組榜首的異軍哥倫比亞女足，只多取1分便可首名出線，應會穩紮穩打；加上摩洛哥女足無力主攻，今場熱捧入球大細中位數2.5球「細」(球賽編號FB8048，8月3日18:00開賽)。