今日有咩波｜ 德國女足迎南韓女足 爭出線發力捧上盤(附女子世界盃直播賽程)

德國女足攻力強橫

首輪6球大炒摩洛哥女足的兩屆冠軍德國女足，次輪面對鬥心十足、囤重兵中場作勇悍攔截的哥倫比亞女足，結果戰至97分鐘被對手一記頭槌攻門絕殺，輸1比2，有輕敵之嫌；該隊在世盃分組賽長達20場的不敗紀錄亦告終，可謂面子盡失，並爆出近年世盃最大冷門。可幸這支例入世盃淘汰賽的女足班霸，2戰只得3分下仍佔盡得失球優勢；今場面對連敗但出線未絕望的南韓女足，只要贏波便起碼可以次名出線16強，難怪德國女足教練瑪天娜(Martina)表示：「這全看我們如何表現，我對出線並不擔心。」

2戰入3球的老牌前鋒樸比(Alexander Popp)仍會掛帥，首戰曾交出1入1助攻的左翼布亞(Klara Buhl)，仍會跟馬古爾(Lina Magull)及白蘭特(Jule Brand)等在國內球會搵食的主將，攜手攻堅。貴為去年歐國盃亞軍，德國女足目睹盟主英格蘭女足尾輪發力6比1大炒中國女足出線，今夜不會再失威，可博贏2球或以上。