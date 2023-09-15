今日有咩波｜德甲今夜爆發榜首戰 拜仁「大」鬥利華古遜

德甲唯一兩支長勝之師，同是3戰3勝，平均每場入3球或以上，當然跟聘得前鋒猛將加盟有關；其中拜仁獲英格蘭王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)加盟，跟曾踢英超曼城的利萊辛尼(Leory Sane)，在德甲場場正選齊齊發力，暫時各入3球；加上上仗復任正選的老攻中湯馬士梅拿(Thomas Muller)，以及18歲新星馬菲斯泰爾(Mathys Tel)今屆後備出場3戰入2球，球隊季初每戰贏波過程不算輕鬆，但勝在前線兵多質優，火力源源不絕。

榜首戰，「大」鬥法！國際賽賽期完結不久，德甲即為歐洲帶來季初最強大戰，班霸拜仁慕尼黑香港時間今晚深夜，在安聯球場迎擊榜首的利華古遜。雙方季初即顯示強大攻力，新兵鋒將火速融入。足智彩開出今場入球大細中位數3.5球，可博入球「大」(球賽編號FB5510，9月16日02:30開賽)。

拜仁防線成考驗

不過主帥杜曹(Thomas Tuchel)最要擔心仍是防線問題，在紐亞(Manuel Neuer)仍未傷愈、另一門將恩尼森馬(Yann Sommer)改投國際米蘭，唯一選擇是近年長期後備的35歲老兵烏里治(Sven Ulreich)。新加入的南韓國腳金玟哉跟法國國腳烏柏美卡奴(Dayot Upamecano)扼守中路，合作又未熟，後兩者在國際賽忙於為國家隊效勞，歸隊不久即要應付今仗鬥今屆德甲暫時火力最強之一的利華古遜，主隊這個後防鐵三角，考驗極大。

沙比阿朗素率利華倒戈

利華古遜上屆由前利物浦及皇家馬德里名將沙比阿朗素(Xabi Alonso)領軍，聯賽得第6；今夏簽得瑞士中場國腳格列沙加(Granit Xhaka)、聖基萊斯聯射手邦尼法斯(Victor Boniface )及慕遜加柏翼鋒祖尼斯荷夫曼(Jonas Hofmann)，難得全部成功融入，先聲奪人。

利軍在德甲首戰3比2氣走RB萊比錫，士氣急升，之後連炒兩支弱旅；邦尼法斯上輪聯賽起孖後，今屆聯賽已交4球及2助攻，配合隊內最強超新星科利安華迪斯(Florian Wirtz)及荷夫曼攻堅，排出的「3-4-3」主攻陣式，要破拜仁防線非難事，今場大戰入球必多；客軍甚至要保住今屆唯一德甲長勝軍威名，並非奇事。