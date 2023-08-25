今日有咩波｜德甲今夜獨腳戲 RB萊比錫恨贏史特加「大」火力

德超盃盟主RB萊比錫，在聯賽首戰即吃悶棍；香港時間今晚深夜在德甲獨腳戲，返主場迎戰首仗表現驚喜的史特加，預料有望合演一場入球騷(球賽編號FB4678，8月26日02:30開賽，now638直播)。
萊比錫新兵對辦
RB萊比錫雖然今夏被列強拆骨，三線都有主將離隊，但亦補入不少精兵，包括朗斯射手奧賓達(Openda)重金來投，而從巴黎聖日耳門借得的荷蘭新星中場沙維森蒙斯(Xavi Simons)，同樣在上仗德甲首戰擔正出場；而之前德超盃大炒拜仁慕尼黑時連中三元的西班牙前鋒丹尼奧莫(Dani Olmo)，上仗推前跟比利時國腳奧賓達攻堅，各入一球，但仍以2比3敗走另一德甲實力分子利華古遜。
不過RB萊比錫上屆德甲得季軍之餘，計主場17戰錄得13勝2和2負，成績僅次拜仁；教練馬高羅斯(Marco Rose)除了擁有德國射手迪姆華拿(Timo Werner)外，後備前鋒亦有「北歐雙傑」尤素夫保臣(Yussf Poulsen)及科斯貝治(Emil Forseberg)可用，進攻變化多，今夜必加大火力，為新季首次在紅牛主場正式登場，打開勝門。
RB萊比錫 對 史特加數據及分析
史特加近期才被拆骨，日本中場主力遠藤航投利物浦，而希臘中堅馬夫洛柏路斯(Marvopanos)轉會韋斯咸；但球隊竟然在德甲首戰以5比0大炒作客的波琴，成為首輪最驚喜賽果。
球隊上屆只靠升降班附加賽保命成功，但中後場戰力似無損之餘，「非洲雙煞」、今夏買斷加盟的箭頭基拉斯(Serhou Guirassy)，以及翼鋒華曼基杜卡(Silas Mvumpa)上仗各梅開二度，今場仍會獲從弗賴堡加盟的南韓攻中鄭優營支援，縱然實力不及RB萊比錫，但士氣高昂，鋒將著火，無懼一戰，可博足智彩入球中位數[2.5/3]入球「大」。相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx