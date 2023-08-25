今日有咩波｜德甲今夜獨腳戲 RB萊比錫恨贏史特加「大」火力

德超盃盟主RB萊比錫，在聯賽首戰即吃悶棍；香港時間今晚深夜在德甲獨腳戲，返主場迎戰首仗表現驚喜的史特加，預料有望合演一場入球騷(球賽編號FB4678，8月26日02:30開賽，now638直播)。

萊比錫新兵對辦

RB萊比錫雖然今夏被列強拆骨，三線都有主將離隊，但亦補入不少精兵，包括朗斯射手奧賓達(Openda)重金來投，而從巴黎聖日耳門借得的荷蘭新星中場沙維森蒙斯(Xavi Simons)，同樣在上仗德甲首戰擔正出場；而之前德超盃大炒拜仁慕尼黑時連中三元的西班牙前鋒丹尼奧莫(Dani Olmo)，上仗推前跟比利時國腳奧賓達攻堅，各入一球，但仍以2比3敗走另一德甲實力分子利華古遜。

不過RB萊比錫上屆德甲得季軍之餘，計主場17戰錄得13勝2和2負，成績僅次拜仁；教練馬高羅斯(Marco Rose)除了擁有德國射手迪姆華拿(Timo Werner)外，後備前鋒亦有「北歐雙傑」尤素夫保臣(Yussf Poulsen)及科斯貝治(Emil Forseberg)可用，進攻變化多，今夜必加大火力，為新季首次在紅牛主場正式登場，打開勝門。