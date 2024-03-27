今日有咩波｜德甲國家打吡 拜仁專恰多蒙特

國際賽期結束之後，各地聯賽回歸，其中德甲更會在周六深夜上演國家打吡，由拜仁慕尼黑迎戰多蒙特。拜仁雖然爭標形勢全面下風，但不會投降；賽前該隊收到好消息，以射手哈利卡尼(Harry Kane)為首的4名主力傷兵都已復操，今場可望擺強陣出戰；以雙方近年交手，拜仁一面倒優勢，今場主勝值得支持。(3月31日01:30開賽)

力爭德甲12連霸的拜仁，目前在聯賽榜被「一哥」利華古遜拋離10分，在只餘下最後8輪賽事下，爭冠機會不樂觀。不過，身為德甲第一豪門，爭霸戰一日未結束都不會放棄，尤其今場迎戰宿敵「蜜蜂兵團」，鬥志自然更有保證。