今日有咩波｜德甲國家打吡 拜仁專恰多蒙特

國際賽期結束之後，各地聯賽回歸，其中德甲更會在周六深夜上演國家打吡，由拜仁慕尼黑迎戰多蒙特。拜仁雖然爭標形勢全面下風，但不會投降；賽前該隊收到好消息，以射手哈利卡尼(Harry Kane)為首的4名主力傷兵都已復操，今場可望擺強陣出戰；以雙方近年交手，拜仁一面倒優勢，今場主勝值得支持。(3月31日01:30開賽)
力爭德甲12連霸的拜仁，目前在聯賽榜被「一哥」利華古遜拋離10分，在只餘下最後8輪賽事下，爭冠機會不樂觀。不過，身為德甲第一豪門，爭霸戰一日未結束都不會放棄，尤其今場迎戰宿敵「蜜蜂兵團」，鬥志自然更有保證。
拜仁近況回穩，連同上仗德甲5比2大炒達斯泰特，近4場聯賽3勝1和，合共攻入17球之多，平均每場最少有4個入球，火力全開。賽前該隊再收好消息，上仗聯賽撞傷足踝、缺席英格蘭國際賽的哈利卡尼，本周初已經在球會重新展開操練，其餘包括拉菲爾古里路(Raphael Guerreiro)、京士利高文(Kingsley Coman)與馬沙奧爾(Noussair Mazraoul)亦已復操，今場可望強陣出戰。
拜仁為多蒙特剋星
多蒙特目前聯賽榜排第4，主力查頓辛祖(Jadon Sancho)與馬高列奧斯(Marco Reus)等，近期狀態稍見回升。不過，「蜜蜂兵團」整體實力始終與拜仁有距離，尤其近11次交手更只錄得1和10負；今場造訪安聯球場，恐怕無力招架。
另外，「一哥」利華古遜同晚主場對賀芬咸，主隊在聯賽7連勝勁爆；面對聯賽連敗的中游分子賀芬咸，主隊有望輕鬆取勝。(3月30日22:30開賽)