今日有咩波｜德甲煞科 王者利華古遜主W穩

力爭成為不敗三冠王的新科德甲盟主利華古遜，在明晚德甲煞科戲迎戰中游的奧格斯堡；縱然主隊或會為下周中歐霸決賽留力，相信仍力足開出熱W，延續今季的不敗神話。(球賽編號FB6484，5月18日21:30開賽)

利華古遜上輪德甲作客以5比0大炒波琴後，在今季各項賽事保持的不敗紀錄增至50場；之前多次於逆境下，仍能保住不敗的神奇場景，已經為這支沙比阿朗素大軍鍛鍊出一顆永不放棄之心，在任何困境也可展現強大競爭力。

球隊雖已提早封王聯賽，明晚的德甲煞科戰，是為歐霸決賽，以及下周的德盃決賽造勢；為實現三冠王夢想，沙比阿朗素當然不會在此刻讓球隊遭受打擊洩氣，今戰鬥志一樣旺盛。鋒將邦尼菲斯及柏德列舒希克等可望擔正掛帥，為之後大戰保持狀態；對手奧格斯堡目前位列第10，只為排名而戰，該隊近期聯賽4連敗，鬥志盡失，今場客戰勢做「炮灰」。