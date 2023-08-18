今日有咩波｜德甲開鑼 拜仁慕尼黑可摘雲達不來梅

上仗慘敗失德超盃的拜仁慕尼黑，今晚香港時間深夜在德甲開鑼戰，作客雲達不來梅，作爭德甲12連霸的首擊；萬眾期待的英格蘭王牌箭頭哈利卡尼(Harry Kane)，將會正選掛帥，以求為新東家打響頭炮，一吐上仗慘敗烏氣，今場足智彩開出讓球拜仁讓1.5/2球，照博拜仁上盤。(球賽編號FB4367，8月19日02:30開賽)。