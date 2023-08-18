今日有咩波｜德甲開鑼 拜仁慕尼黑可摘雲達不來梅

上仗慘敗失德超盃的拜仁慕尼黑，今晚香港時間深夜在德甲開鑼戰，作客雲達不來梅，作爭德甲12連霸的首擊；萬眾期待的英格蘭王牌箭頭哈利卡尼(Harry Kane)，將會正選掛帥，以求為新東家打響頭炮，一吐上仗慘敗烏氣，今場足智彩開出讓球拜仁讓1.5/2球，照博拜仁上盤。(球賽編號FB4367，8月19日02:30開賽)。
拜仁缺紐亞防守力成疑
德超盃不算重要錦標，但上季季尾接任拜仁主帥的杜曹(Thomas Tuchel)，目睹球隊上周吞RB萊比錫3蛋；而加盟不足一天的哈利卡尼，下半場出場只觸球3次，肯定不是味兒，今場必全力出擊，以求連續第14次在德甲作客雲達不來梅，贏波而回，盡吐烏氣。
始終客軍今夏千辛萬苦，在開季前從熱刺羅致在英超上陣320場入213球的殿堂級射手哈利卡尼加盟；配合一眾德國優質兵基拿比(Serge Gnabry)、利萊辛尼(Leroy Sane)及穆斯亞拿(Jamal Musiala)攻堅，火力令人期待，而上仗德超盃同樣後備上陣的南韓中堅金玟哉，今場亦會擔正，為把關實力令人成疑的烏里治(Sven Ulreich)，作防線屏障。
雲達不來梅 對 拜仁慕尼黑數據及分析
雲達不來梅 對 拜仁慕尼黑賠率
雲達不來梅上季排13位護級成功，新季較注目的轉會是拿比基達(Naby Keita)由利物浦來投；可惜他鼠蹊有傷，暫時無法上陣。球隊前線仍要靠上屆入15球、並列德甲射手榜首位的「土炮」箭頭富克洛(Niclas Fullkrug)攻堅；但球隊季前狀態平平，剛戰德盃不敵低組別球會出局。再者，計上屆德甲主場成績，不來梅竟以5勝2和10負包尾，主場毫無威力，開鑼戰即遇班霸拜仁，凶多吉少。相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx