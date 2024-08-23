今日有咩波｜德甲開鑼 熱捧利華古遜

上屆歷史性以不敗身分，捧走德甲錦標的利華古遜，今夜在2024/25年開鑼戰，作客今非昔比的慕遜加柏；以「紅黑兵團」引以為傲的超強鬥心，加上作客戰績同樣彪炳下，今場穩響頭炮(球賽編號FB9453，8月24日02:30開賽)。
利華古遜剛戰德超盃靠後備上陣的柏德舒希克(Patrik Schick)完場前建功，以寡敵眾仍能逼和史特加，並射贏12碼捧盃；跟上屆不少場次一樣，每每在逆境下永不言敗，令人激賞。今場賽前好消息是，兩位主力前鋒、由法甲雷恩加盟的前鋒馬田泰利亞(Martin Terrier)上仗上半場領紅牌被逐；以及賽後向對方後備席舉中指的尼日利亞箭頭邦尼菲斯(Boniface)，二人最終分別被足總判罰停賽2場及1場，但只會在德盃執行，不影響今場進攻部署。
華迪斯料復任正選
另外，上仗只先任後備的德國新星科利安華迪斯(Florian Wirtz)，今場將會復任正選；取代艾米尼艾里(Amine Adli)後上攻堅，翼衛謝林美費林邦(Jeremie Frimpong)亦會升正。球隊上屆不但以超班姿態封王；更厲害是主客場同樣錄得14勝3和佳績，而且對上5季聯賽作客更全勝慕遜加柏，今場當然勝望壓一。
慕遜加柏上季排第14位，僅護級成功，之前最高排名是19/20年球季排第4，之後四屆最多排第8，表現每況愈下。球隊今夏最重磅收購是由海登咸簽入前鋒基蘭迪恩斯特(Kleindienst)，今場有機會跟上仗德盃反勝丙組奧厄時士哥的柏利亞(Plea)及漢洛雷特(Honorat)合力攻堅；但遇上客場守力同樣出眾的利華古遜，不易得逞。