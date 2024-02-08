今日有咩波｜德盃反勝 大勇再迎榜首戰 利華古遜周末無懼拜仁

力爭推倒拜仁慕尼黑王者地位的利華古遜，剛於德國盃8強反勝史特加晉級，力保爭逐3冠王的偉大目標。利華古遜將在本周六深夜，迎來今季德甲最關鍵一戰——主場迎擊爭取12連霸的拜仁，主隊憑今季各項正式賽事30場不敗的超強氣勢，今場坐和望贏。(2月11日01:30開賽) 聯賽「一哥」利華古遜大戰前，先在德盃8強火併聯賽「三哥」史特加；對方來勢洶洶兩度領先，不過今季打不死的利華古遜，最終成功反勝3比2入4強。由於德盃餘下對手實力不過爾爾，該隊大熱叫胡、加上在歐霸亦已躋身淘汰賽階段。不過，歷來曾5次取得亞軍、卻始終與聯賽冠軍無緣的利華古遜，今季若能成功壓過拜仁稱霸，才是終極目標。

利華古遜缺射手邦尼菲斯 利華古遜今季在各項賽事保持不敗，主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)領軍功力譽滿球壇。該隊雖有首席射手邦尼菲斯(Victor Boniface)繼續養傷，但尼敦迪拿(Nathan Tella)與艾利(Amine Adli)表現進步；加上捷克射手柏德列舒希克(Patrik Schick)狀態逐步提升，天才中場科利安華迪斯(Florian Wirtz)大熟大勇，令鋒線保持強大實力。 球隊早前更成功向貝迪斯借用把握力強的西班牙射手保查伊格利斯亞斯(Borja Iglesias)，亦已先後在聯賽及德盃亮相熱身，今場有望成為爭勝的秘密武器。最重要一點，利華古遜擁有今季德甲最強防線，至今20戰僅失14球，無後顧之憂下，無懼拜仁眾鋒來犯。

