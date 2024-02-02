今日有咩波｜意甲國家打吡撐國米

意甲榜首大戰，國際米蘭硬撼「老婦人」祖雲達斯。在意超盃輕鬆奪冠的國米，回師意甲戰場繼續強勢，上輪作客擊敗費倫天拿；今場遇上剛戰慘被逼和的祖雲達斯，有力憑主場霸氣擊退強敵，拉開雙方分數上差距，國米主勝可支持！(球賽編號FB1122，2月5日03:45開賽)

早前先後擊敗拉素及拿玻里兼0失球，勇奪意超盃的國際米蘭，回師意甲戰場作客費倫天拿；仍憑隊長拿達路馬天尼斯一箭定江山，順利全取3分之餘，繼續零封對手。計對上15輪聯賽，國際米蘭豪取12勝3和佳績；近期更在聯賽主場5連勝，轟入11球只失1球，霸氣盡現。