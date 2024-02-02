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波經
2024-02-02 04:30:12
日報

今日有咩波｜意甲國家打吡撐國米

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意甲榜首大戰，國際米蘭硬撼「老婦人」祖雲達斯。在意超盃輕鬆奪冠的國米，回師意甲戰場繼續強勢，上輪作客擊敗費倫天拿；今場遇上剛戰慘被逼和的祖雲達斯，有力憑主場霸氣擊退強敵，拉開雙方分數上差距，國米主勝可支持！(球賽編號FB1122，2月5日03:45開賽)

早前先後擊敗拉素及拿玻里兼0失球，勇奪意超盃的國際米蘭，回師意甲戰場作客費倫天拿；仍憑隊長拿達路馬天尼斯一箭定江山，順利全取3分之餘，繼續零封對手。計對上15輪聯賽，國際米蘭豪取12勝3和佳績；近期更在聯賽主場5連勝，轟入11球只失1球，霸氣盡現。

國際米蘭鐵壁防守

「一哥」國際米蘭今屆聯賽21戰轟入50球，火力冠絕意甲，單是進攻鐵三角拿達路馬天尼斯、查漢奴古與馬古斯杜林，已包辦36球，鋒力令人聞風喪膽；更誇張是球隊在今屆意甲只曾1敗僅失10球，當中13戰0失球，門將恩尼森馬上仗曾勇救12碼，球隊攻守兼備。

暫較國米少1分但多賽1場的祖雲達斯，今季意甲只曾1敗，跟國米同樣是受挫薩斯索羅。球隊今季進攻火力比較單一，轟入12球的中鋒杜辛華荷域，成為隊內主要入球泉源；而另一樣需要挑剔的是，「老婦人」近5輪作客，其中4輪都有失波，要抵擋國米強大鋒力，頗有難度。

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祖雲達斯華荷域成眾矢之的

祖雲達斯目前形勢上要求贏，以縮窄兩者的差距。不過，上輪意甲鬥安玻里，射手米利克一早領紅牌被逐；縱然中鋒杜辛華荷域先開紀錄，但長時間10人應戰下，終被對手逼和。經過一場耗力甚巨的比賽。

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