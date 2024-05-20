今日有咩波｜意甲3哥之爭 博洛尼亞使命可「達」

由前意大利國腳莫達(Thiago Motta)領軍的博洛尼亞，近8輪聯賽4勝4和只失2球，今屆意甲最強黑馬當之無愧，演出長期穩定。儘管該隊上輪鬥上屆冠軍拿玻里時，中途傷出的首席射手約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)，證實要提早收咧；幸好其餘進攻好手柯蘇連尼(Riccardo Orsolini)、沙利麥卡斯(Alexis Saelemaekers)，以及該仗有士哥的丹尼度爾(Dan Ndoye)，季內亦有上佳演出，今戰回師本輪前，計意甲主場成績排第2佳的地頭出擊，當然不會輸蝕。

博洛尼亞與祖雲達斯，今夜交鋒爭意甲3哥。祖雲達斯雖在意盃封王，但主帥賽後被炒，作客表現長期低迷；相反，博洛尼亞今屆異軍突起，主場出色。是役足智彩開出讓球平手盤，寧買當頭起捧博洛尼亞主勝！(球賽編號FB6552，5月21日02:45開賽)

祖記主帥艾歷尼被炒

對手祖雲達斯數天前，在意盃決賽憑中鋒杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)一箭定江山，擊敗阿特蘭大封王，終止之前6戰不勝頹勢；不過尾段因向球證投訴過激被逐的主帥艾歷尼(Massimiliano Allegri)，賽後更被指恐嚇傳媒高層，被會方辭退。其實艾歷尼領軍下的祖雲達斯，表現長期未見佳處，過份保守的領軍方針，更被外界猛烈抨擊；如今剛捧盃隨即出現人事變動，隊內士氣成疑。

事實上，祖雲達斯下半季在意甲亦毫無亮點，聯賽5連和；自從1月下旬作客輕取萊切後，近7戰意甲客場僅取4和3負劣績，暫時以得失球差落後同分的博洛尼亞，聯賽跌落第3。今戰更有3名後防大將迪施基利奧(Mattia De Sciglio)、丹尼路雷斯(Danilo)及阿歷士辛度(Alex Sandro)亦因傷缺陣，今晚「冇帥」下出訪走勢凌厲的博洛尼亞，不宜追捧。