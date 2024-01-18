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波經
2024-01-18 04:29:55
日報

今日有咩波｜意超盃 撐費倫天拿贏「玻」

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拿玻里

意大利超級盃4強，今夜先由拿玻里與費倫天拿移師沙特阿拉伯較量。拿玻里上仗聯賽雖然成功反彈，但對手卻在意甲排包尾，贏波只屬份內事；球隊上半季整體演出令人失望，今戰尚要缺王牌射手，相反費倫天拿穩打穩紮，防守較佳，季內亦曾在聯賽輕取拿玻里，今場「紫衣兵團」值得支持！(球賽編號FB0485，1月19日03:00開賽)

經歷過3輪聯賽只得1分0入球的頹勢後，衛冕意甲的拿玻里上仗盡出九牛二虎之力，才憑翼鋒保列坦奴(Matteo Politano)射入12碼，加上中堅拉亞馬尼(Amir Rrahmani)補時最後一刻建奇功，驚險反勝對手止跌，暫排聯賽第8。王牌射手域陀奧森漢(Victor Osimhen)、中場大將森保安古沙(Frank Anguissa)，現正出戰非國盃，二人雙雙缺陣；如今前線僅靠入球能力極一般的基奧雲尼施蒙尼(Giovanni Simeone)或拉斯柏度尼(Giacomo Raspadori)攻堅，球隊鋒力成疑。

相反早前曾打造意甲3連勝的費倫天拿，近期雖曾爆冷不敵薩斯索羅，但之後在意盃淘汰今屆冒起的博洛尼亞；到上輪意甲兩度落後下，仍憑正、副選前鋒盧卡斯貝特倫(Lucas Beltrán)、尼蘇拿(M’Bala Nzola)下半場各建一功，成功逼和烏甸尼斯，士氣不俗，守聯賽第4位。

費倫缺射手高亞美

前鋒基斯甸高亞美(Christian Kouamé)現正出戰非國盃，近期缺陣；幸好進攻中場邦拿雲度拉(Giacomo Bonaventura)季內入球頻頻，一對翼鋒比卡奴(Josip Brekalo)、伊干尼(Jonathan Ikoné)亦級數盡現。「紫衣兵團」季內聯賽作客已能3比1打敗拿玻里，今次以上屆意盃亞軍身份在中立場出戰，當然有力坐和望贏！

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