今日有咩波｜愛華頓啞火 熱刺鋒猛作客照贏

周六英超早場，愛華頓迎戰熱刺。「拖肥」愛華頓勇況回落，近期連場不勝兼且0入球，就連具威脅射門亦寥寥可數；反觀熱刺火力全開，周中快車反勝賓福特，倍添士氣，客勝穩開！(球賽編號FB1081，2月3日20:30開賽)
愛華頓自從去年12月份取得英超4連勝後，無以為繼；已在英超累計5場不勝，早前接連硬撼熱刺、曼城及狼隊全數失利後，近仗遇上阿士東維拉與富咸，最終亦只能以0比0悶和對手，命中目標射門寥寥，任憑英格蘭門將比克福特再好身手，亦難獨撐大局。
其實拖肥最近9戰盃賽連同聯賽，只嘗一勝，該仗尚要是英足盃主場1球險勝水晶宮，但晉級後已被盧頓踢出局；計今季超主場11戰只得可憐的11球，幾大攻擊手卡維特利雲、比圖比東卡與哥爾尼維特，全面啞火；加上因財務違規，本屆再有扣分的陰霾下，今屆護級前景艱巨。
麥迪臣復出 熱刺組織力大增
相反熱刺上圈英足盃鬥曼城，踢法不尋常地消極下1球僅敗，但換來下半季將可集中火力攻英超。球隊剛在周中快車與賓福特合演的倫敦打吡，重現強大攻力，贏3比2；狀態持續大勇的李察利臣、快馬比蘭莊臣，以及出擊左閘烏杜治均有進帳，連新加盟的迪姆華拿亦交出助攻，融入程度比預期快。
儘管孫興民仍要為南韓在亞洲盃打拼，慶幸中場大腦占士麥迪臣、高速中堅雲迪尹及時傷愈復出，總算為熱刺中後場，增添不少動力及安全感。無疑計近5輪英超作客，熱刺只曾擊敗諾定咸森林；但出訪曼市雙雄亦能搶分成功，足證這支前列分子實力相當，難得明晚僅遇上近期鋒力啞火的愛華頓，熱刺作客夠贏！