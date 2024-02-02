今日有咩波｜愛華頓啞火 熱刺鋒猛作客照贏

愛華頓自從去年12月份取得英超4連勝後，無以為繼；已在英超累計5場不勝，早前接連硬撼熱刺、曼城及狼隊全數失利後，近仗遇上阿士東維拉與富咸，最終亦只能以0比0悶和對手，命中目標射門寥寥，任憑英格蘭門將比克福特再好身手，亦難獨撐大局。

其實拖肥最近9戰盃賽連同聯賽，只嘗一勝，該仗尚要是英足盃主場1球險勝水晶宮，但晉級後已被盧頓踢出局；計今季超主場11戰只得可憐的11球，幾大攻擊手卡維特利雲、比圖比東卡與哥爾尼維特，全面啞火；加上因財務違規，本屆再有扣分的陰霾下，今屆護級前景艱巨。

麥迪臣復出 熱刺組織力大增

相反熱刺上圈英足盃鬥曼城，踢法不尋常地消極下1球僅敗，但換來下半季將可集中火力攻英超。球隊剛在周中快車與賓福特合演的倫敦打吡，重現強大攻力，贏3比2；狀態持續大勇的李察利臣、快馬比蘭莊臣，以及出擊左閘烏杜治均有進帳，連新加盟的迪姆華拿亦交出助攻，融入程度比預期快。