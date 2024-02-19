今日有咩波｜愛華頓格食格勢搶英超3分 水晶宮群龍無首

踏入2024年，拖肥在英超4戰3和1負，今年唯一勝仗是英足盃第3圈重賽，憑安祖高美斯一箭定江山，主場1比0擊敗水晶宮。愛華頓近期雖頻失分，但對手包括曼城、熱刺及阿士東維拉等強隊，其中，前一輪鬥熱刺在主場兩度落後下，憑翼鋒積夏里遜、中堅班夫韋迪建功，逼和熱刺，已反映愛華頓在主帥達治領軍下，大軍護級戰意十足。

英超周一獨腳戲，愛華頓今晚深夜迎戰水晶宮。「拖肥」愛華頓近季是水晶宮的剋星，適逢水晶宮正值多事之秋，盛傳準備易帥之際，主帥即抱恙入院；加上隊內傷兵滿營，士氣必受打擊。足智彩開出「讓球」愛華頓讓[0.5/1]球，必撐主勝！(球賽編號FB1639，2月20日04:00開賽)

對手水晶宮計近4場英超只曾主場險勝錫菲聯，但曾作客大敗予阿仙奴與白禮頓；上輪聯賽主場1比3反負車路士，主帥鶴臣即傳「炒魷」，改由前法蘭克福主帥加士拿(Oliver Glasner)領軍。不過76歲的鶴臣近日在訓練場突然病倒送院，易帥計劃推遲；如今隊內群龍無首，士氣好極有限。

最令水晶宮頭痛的，是陣中主力接連受傷，其中米高奧利斯、伊比爾治伊斯齊齊養傷，令中場組織力銳減，前線的桑馬迪達經常孤掌難鳴。防守方面，自從去年12月中旬爆冷作客2比2逼和曼城後，水晶宮計近3場英超作客全敗勁失11球；後防大將馬克古希仍養傷，攻守皆不穩，要極速反彈談何容易！