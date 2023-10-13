今日有咩波｜戰意強火力足 荷蘭要擒「高路雄雞」

主場出擊，誓捉雄雞！歐國外香港時間今晚深夜上演傳統大戰，由「橙軍」荷蘭迎戰「高路雄雞」法國。兩軍今場均無法排出強陣應戰，但預計戰意較強、主場火力有保證的荷蘭，面對防線鬧兵荒的法國，仍可秤先。今場足智彩開出讓球法國讓[0/0.5]球，可博荷蘭下盤(球賽編號FB6949，10月14日02:45開賽)。

目前形勢，法國在歐國外B組5戰全勝，只要餘下3仗多取一場勝仗，篤定出線明年德國決賽周；相反荷蘭落後法國6分兼少踢1場，今場若然稍有差池，下周一深夜作客排第3的希臘，隨時變成「次名出線」大戰，心理壓力更大。為免「橙軍」落入困局，加上自恃本屆之前4戰歐國外主場全勝入14球；主帥朗奴高文(Ronald Koeman)必下令在地頭告魯夫主場，揮軍主攻法國。

荷蘭攻力不強

荷蘭在首循環交手，曾作客吞法國4蛋，但之後表現漸有起色；今夏歐國聯淘汰賽兩戰強敵皆力拚僅敗，上月在歐國外連勝希臘及愛爾蘭。雖然橙軍不少主力因傷缺陣，前線要由韋格賀斯(Wout Weghorst)夥拍貝雲積或當耶爾馬倫攻堅，級數一般。但出擊力強的翼衛杜費斯(Denzel Dumfries)、今年國際賽已「開齋」的中場悍將迪魯恩(Marten de Roon)，以及新星施蒙斯(Xavi Simons)壓陣；配合隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)、迪維積(Stefan de Vrij)及尼敦艾基(Nathan Ake)3中堅，有力抗衡「高路雄雞」，穩中求勝。

