今日有咩波｜戰意強火力足 荷蘭要擒「高路雄雞」

主場出擊，誓捉雄雞！歐國外香港時間今晚深夜上演傳統大戰，由「橙軍」荷蘭迎戰「高路雄雞」法國。兩軍今場均無法排出強陣應戰，但預計戰意較強、主場火力有保證的荷蘭，面對防線鬧兵荒的法國，仍可秤先。今場足智彩開出讓球法國讓[0/0.5]球，可博荷蘭下盤(球賽編號FB6949，10月14日02:45開賽)。
目前形勢，法國在歐國外B組5戰全勝，只要餘下3仗多取一場勝仗，篤定出線明年德國決賽周；相反荷蘭落後法國6分兼少踢1場，今場若然稍有差池，下周一深夜作客排第3的希臘，隨時變成「次名出線」大戰，心理壓力更大。為免「橙軍」落入困局，加上自恃本屆之前4戰歐國外主場全勝入14球；主帥朗奴高文(Ronald Koeman)必下令在地頭告魯夫主場，揮軍主攻法國。
荷蘭攻力不強
荷蘭在首循環交手，曾作客吞法國4蛋，但之後表現漸有起色；今夏歐國聯淘汰賽兩戰強敵皆力拚僅敗，上月在歐國外連勝希臘及愛爾蘭。雖然橙軍不少主力因傷缺陣，前線要由韋格賀斯(Wout Weghorst)夥拍貝雲積或當耶爾馬倫攻堅，級數一般。但出擊力強的翼衛杜費斯(Denzel Dumfries)、今年國際賽已「開齋」的中場悍將迪魯恩(Marten de Roon)，以及新星施蒙斯(Xavi Simons)壓陣；配合隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)、迪維積(Stefan de Vrij)及尼敦艾基(Nathan Ake)3中堅，有力抗衡「高路雄雞」，穩中求勝。
法國麥巴比迪比利缺態
法國上仗友賽德國1比2敗走，球隊在本輪前於歐國外未嘗失波，卡士當然秤先；但如今卻大鬧後衛荒，今場要由甚少合作的盧卡斯靴南迪斯(Lucas Hernandez)，移入中路夥拍伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)，就算面對級數一般的荷蘭鋒將，能否保不失成疑問。前線的新球王基利安麥巴比(Kylian Mbappe)及其球會隊友奧士文尼迪比利(Osmane Dembele)同樣態沉，難道又要靠37歲前鋒基奧特(Olivier Giroud)的「表演時間」？
「高路雄雞」今場之後，下月餘下兩仗歐國外只鬥直布羅陀及希臘，出線十拿九穩；今場作客搶分心切的荷蘭，不值熱捧。