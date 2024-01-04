今日有咩波｜拉斯彭馬斯無懼巴塞博「細」

西甲踏入新一年的首輪賽事壓軸戲，將由拉斯彭馬斯迎戰巴塞隆拿。主隊今季表現予人驚喜，其中守力在本輪前是西甲次佳；今場更有地利之助，面對客場表現普通的「地上最強」，絕對有力憑頑強防守成功搶分，今場入球中位數[2.5/3]球，博「細」更穩。(球賽編號FB0108，1月5日04:30開賽)
拉斯彭馬斯歇冬前一輪聯賽作客以0比1不敵畢爾包，但僅是該隊近4場聯賽首敗，期間更僅失2球，防守確實出色。事實上，拉斯彭馬斯之前18戰得25分排名中游，僅失15球是全西甲次佳，僅次「銀河艦隊」皇家馬德里。更要注意的是該隊門將艾華路華利斯，是目前西甲最佳門將「森莫拉獎」的首席門神；此子高達82.56%的成功撲救率，不只是西甲本輪前最佳，更是全歐洲最佳，較國際米蘭門將恩尼森馬(82.05%)及利華古遜門將哈迪基(80.95%)都更出色、更穩陣。
此外，拉斯彭馬斯今場有中場重心摩利路及時傷愈候命，第三隊長中場基利安洛迪古斯亦波監刑滿可以復出；即使巴塞借將、右閘祖利安阿拿奧祖因借用條款不能在今場披甲，守力依然可以信賴。
巴塞前鋒未見默契
巴塞歇冬前以3比2主場險勝艾美利亞，近3場聯賽勝和負各一，表現飄忽；尤其是單計聯賽客戰，近5場聯賽只得1勝4和，其中近3場聯賽客戰均每場只入1粒，離開地頭便火力大減。
該隊中場法蘭基迪莊今場停賽期滿復出，但也難增強進攻力；新兵前鋒域陀洛基隨時候命，然而適應需時，前線本身組合如羅拔利雲度夫斯基與祖奧菲歷斯等，名氣雖響，今季卻未算太有火花，今場作客要爭取大量入球，難度不小。