今日有咩波｜拉斯彭馬斯無懼巴塞博「細」

西甲踏入新一年的首輪賽事壓軸戲，將由拉斯彭馬斯迎戰巴塞隆拿。主隊今季表現予人驚喜，其中守力在本輪前是西甲次佳；今場更有地利之助，面對客場表現普通的「地上最強」，絕對有力憑頑強防守成功搶分，今場入球中位數[2.5/3]球，博「細」更穩。(球賽編號FB0108，1月5日04:30開賽)

拉斯彭馬斯歇冬前一輪聯賽作客以0比1不敵畢爾包，但僅是該隊近4場聯賽首敗，期間更僅失2球，防守確實出色。事實上，拉斯彭馬斯之前18戰得25分排名中游，僅失15球是全西甲次佳，僅次「銀河艦隊」皇家馬德里。更要注意的是該隊門將艾華路華利斯，是目前西甲最佳門將「森莫拉獎」的首席門神；此子高達82.56%的成功撲救率，不只是西甲本輪前最佳，更是全歐洲最佳，較國際米蘭門將恩尼森馬(82.05%)及利華古遜門將哈迪基(80.95%)都更出色、更穩陣。