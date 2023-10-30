今日有咩波｜拉素費倫天拿 鬥攻博「大」

意甲香港時間周一深夜演雙料娛樂，其中剛在歐聯慘負飛燕諾的拉素，鬥演出飄忽、但上仗歐協聯大捷的費倫天拿會較受注目。今場足智彩開出入球大細中位數[2.5]球，兩隊都是攻強於守，博「大」啱數 (球賽編號FB7734，10月31日03:45開賽)。

拉素上輪意甲憑菲臘安達臣(Felipe Anderson)與路爾斯阿拔圖(Luis Alberto)兩位進攻好手各建一功，作客2比0擊敗薩斯索羅，取得意甲連勝。不過，球隊剛在歐聯演出卻令人失望，作客1比3不敵飛燕諾，上半場已失兩球，防線問題不少；就算主場近績不俗，但遇實力相若對手，要保持不失難度頗高。

今季聯賽成績暫比拉素更佳的費倫天拿，上輪意甲雖意外以0比2不敵安玻里；但在歐協聯卻清風送爽，憑射手盧卡斯比查蘭(Lucas Beltran)梅開二度，主場6比0大炒古卡歷斯基。再者，球隊今屆作客踢法進取，早前曾3比1勇挫衛冕的拿玻里，鋒力銳利；今夜出訪防線不穩的拉素，捧入球「大」好路。

阿特蘭大表現反覆

另一場，安玻里迎戰阿特蘭大。安玻里開季走勢疲弱，頭8仗意甲只入1球；但上輪卻憑正、副選前鋒卡佩圖(Francesco Caputo)與格耶斯(Emmanuel Gyasi)各建一功，兩球勇挫費倫天拿，演出令人驚喜。今場對手阿特蘭大演出反覆，上周中在歐霸以眾凌寡，縱有射手路爾斯梅利爾(Luis Muriel)梅開二度，仍被逼和；今場作客鬥初見起色、季內主場入少失少的安玻里，休息時間較短的阿特蘭大未必太進取，宜吼「入球」細(球賽編號FB7735，10月31日01:30開賽)。