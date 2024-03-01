今日有咩波｜拜仁夜訪弗賴堡「大」激鬥

周五德甲優先場，弗賴堡今夜迎戰拜仁慕尼黑。弗賴堡主場出擊娛樂性十足，近仗一再與對手合演入球騷；適逢拜仁近期防守空洞，作客不設防，預期雙方埋門又會此起彼落，入球會多！(球賽編號FB2256，3月2日03:30開賽) 弗賴堡近5輪德甲只得1分勁失14球，近況表現差劣；但其實球隊不久之前，才在歐霸淘汰圈附加賽，憑好波之人路蘭沙拉爾梅開二度，戰至加時3比2反勝朗斯出線，戰力不弱。弗賴堡上輪聯賽主場就在3度落後的劣勢下，憑3大進攻好手堂安律、基科與基哥列舒治各建一功，3比3逼和法蘭克福，防線不濟，但勝在韌力十足兼後勁凌厲。

拜仁計時炸彈烏柏美卡奴刑滿復出 拜仁早前經歷作客3連敗，慘吞利華古遜3蛋、歐聯1球不敵拉素，以及出訪弱旅波琴亦輸2比3；會方隨即與主帥杜曹劃清界線，季後將「和平分手」。高層大地震過後，射手哈利卡尼梅開二度，上輪帶領球隊主場2比1險勝RB萊比錫，德甲爭標未絕望，但演出仍有待提升；門神紐亞亦已連續多戰未能保持不失，停賽期滿的「計時炸彈」烏柏美卡奴再度登場，福禍難料，畢竟這名魯莽中堅已連續在鬥拉素及波琴領紅牌被逐，球隊守力疑點重重。