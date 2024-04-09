今日有咩波｜拜仁極頹 阿仙奴復仇在望

正所謂「趁佢病、攞佢命」！「兵工廠」阿仙奴今年狀態大勇，計主場已6連勝；碰巧今晚歐聯8強首回合主場迎戰頹勢的拜仁慕尼黑，有力報回近3次歐聯對碰全輸1比5的大仇，今場必捧主勝。(球賽編號FB4376，4月10日03:00開賽)

阿仙奴剛戰英超以3比0大勝白禮頓，繼續維持強勢，與曼城及利物浦在英超激鬥，士氣一流。翼鋒布卡約沙卡與中場迪格蘭賴斯已在上仗英超傷愈回歸正選，球隊基本上「夫添」出戰。射手夏維斯近期腳風大順，這位利華古遜出身的德國射手，勢成拜仁防線心腹大患。雖說兩軍過去3次在歐聯交手，拜仁皆以5比1大勝，但今時不同往日，大勇的阿仙奴今戰有力在主場復仇贏波！

拜仁爭德甲機會渺茫

歐聯大戰當前，拜仁主帥杜曹上仗聯賽仍派出強陣作客海登咸，結果在半場領先2比0下，最終卻被反勝3比2，賽後拜仁在德甲已落後榜首利華古遜16分之多，在只餘6輪聯賽下，要實現聯賽12連霸希望基本幻滅。主帥杜曹賽後祝賀利華古遜：「今場賽後已經毋須再計分，恭喜利華古遜！」

哈利卡尼傷愈成關鍵

近期繼續飽受傷兵問題困擾的拜仁，上仗聯賽已盡遣可能的最強兵力，傷愈的哈利卡尼踢足全場，老將湯馬士梅拿、基拿比與穆斯亞拿都有上陣；當中卡尼將是今場爭勝關鍵及焦點，這位英格蘭王牌射手以往効力熱刺時，歷來19次對「兵工廠」攻入14球，今場回歸倫敦出戰，必會被嚴密看管。

至於客軍幾位傷兵包括門將紐亞、翼鋒基士利高文、利萊辛尼與新星柏夫洛域賽前未知能否趕及傷愈；加上國際賽期後在德甲連敗，弱勢的拜仁今場難望全身而退。

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