今日有咩波｜拜仁求大捷送別碧根鮑華

德甲歇冬後重開，打頭陣是今晚深夜由衛冕的拜仁慕尼黑迎戰賀芬咸。由於拜仁兼德國傳奇名宿「凱撒大帝」碧根鮑華(Franz Beckenbauer)日前因病離世，本輪德甲賽事都會進行1分鐘的默哀儀式；而拜仁的安聯球場外牆，連日晚上都亮起寫上「感謝法蘭斯（碧根鮑華名字）」的字句燈飾以示哀悼。在這令人哀傷的日子，拜仁上下必會拚盡求勝，以一場大勝送別傳奇。(球賽編號FB0304，1月13日03:30開賽)
曾以球員身份帶領西德3奪世盃的「凱撒大帝」，也帶領拜仁在昔日的歐洲冠軍球會盃寫下3連霸偉業。球員時代榮譽滿身，退役後轉任教練，領軍西德再次稱霸世盃，同時又率領拜仁在德甲封王，碧根鮑華無論對德國球壇及拜仁貢獻良多，球壇內外備受尊崇。拜仁將會在下周五(19日)當地時間下午3時，於安聯球場為碧根鮑華舉辦一場盛大的追悼會；並廣邀國內外體育、文代及政界的朋友及同業到臨，望能以最盛大、感人及充滿崇高敬意的方式，向這位享年78歲的球壇傳奇作道別。
拜仁德甲力追利華古遜
回說今夜賽事，拜仁在歇冬前於德甲15戰38分排在次席，落後「一哥」利華古遜4分，但少踢一場；為求全力向後者施壓，復賽首戰當然希望「頭威頭勢」，戰意最有保證。事實上，拜仁近況出色，計近9場聯賽錄得8勝1負佳績，當中單計主場更是5連勝狂入25球，射手哈利卡尼(Harry Kane)長處佳態；即使後衛金玟哉及馬沙拉奧(Noussair Mazraoui)分別因為出戰亞洲盃及非國盃缺陣，大軍攻守同樣可信。對手賀芬咸暫列第7，近3場聯賽客戰只得1和2負，防守不穩；離開地頭根本無力抵抗拜仁，今場或要大敗而回。