今日有咩波｜拜仁缺快馬 寧撐阿仙奴

周三晚另一場歐聯大戰，拜仁慕尼黑迎戰阿仙奴。正式宣布衛冕德甲失敗的拜仁，本可專心一意征戰歐聯，奈何主力飽受傷、停困擾；而對手阿仙奴剛戰英超主場輸波，但今場作客出戰壓力相對較細，「夫添」出訪「地莊」的拜仁，寧撐客軍坐和望贏！(球賽編號FB4754，4月18日03:00開賽)

上次作客酋長球場踢成2比2的拜仁，該役卻有入球功臣基拿比與利萊辛尼一對快馬傷出，「加拿大飛人」艾方素戴維斯則累積黃牌夠數，今夜次回合要停賽；上仗德甲2比0擊敗科隆，賽前已有門神紐亞因病休息，比賽期間就連另一匹快馬京士利高文亦傷出。若然上述球員悉數未能趕及復出，拜仁最大影響會是一口氣失去幾匹快馬，對邊路攻守會有極大影響，說不定令前線的哈利卡尼孤掌難鳴！