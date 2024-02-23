今日有咩波｜拜仁RB萊比錫 射手「大」激鬥

德甲本輪焦點，落在拜仁慕尼黑迎戰RB萊比錫之上。拜仁剛宣布教練杜曹季尾離隊，內部不和問題未完全解決；RB萊比錫客場入得失得，遇上各項賽事3連敗的拜仁，當然更心雄強攻對手，吼入球「大」合理！(球賽編號FB1951，2月25日01:30開賽)
拜仁惡運連連，榜首大戰慘吞利華古遜3蛋、歐聯16強首回合作客1球不敵拉素，連上輪德甲出訪弱旅波琴都輸2比3；9天內連續3場尷尬演出，聯賽爭霸處惡劣形勢，主帥杜曹最終人頭落地。不過，雙方完成今個球季才正式「分手」，到底此情此景，又有幾多球員願意甘心為他賣命？一切謎底，或在明晚揭盅；拜仁球迷唯一慶幸是因連場犯錯輸12碼、領紅牌的中堅烏柏美卡奴，今戰停賽無法倒戈，不過球隊士氣不明，今場仍不值熱捧拜仁反底。
RB萊比錫今季演出雖沒有過往幾季搶鏡，但目前仍穩守第5位，踢法進取；上周歐聯16強首回合硬撼皇家馬德里，亦只是1球僅敗，表現絕不失禮。一對進攻好手沙維施蒙斯、奧賓達之後返德甲鬥慕遜加柏，各建一功，輕取對手。其中後者今季新加盟已在德甲轟入16球，這名比利時新星連續5輪德甲都有士哥，腳風大順；今戰與已轟入25球的拜仁射手哈利卡尼，可望來個頂級射手「大」比拚，一顯身價。
利華古遜對緬恩斯不勝無歸
另外，德甲「一哥」利華古遜今晚先登場，迎戰排尾二、客場聯賽11戰不勝的緬恩斯。利華古遜大炒拜仁後，上輪作客海登咸亦能險勝2比1，目前在榜首優勢拉開至8分；貴為主場是全德甲入波最多、失球最少的勁旅，主隊今戰遇弱，大勝可期！(球賽編號FB1907，2月24日03:30開賽)