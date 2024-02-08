今日有咩波｜摩納哥訪巨人殺手「大」激鬥

摩納哥上輪聯賽雖憑老牌射手賓耶達(Ben Yedder)先開紀錄，不過中場尤素夫科芬拿(Youssouf Fofana)及後擺烏龍，終被作客的勒哈弗爾逼和1比1；計近5輪聯賽只嘗一勝，再計近8戰各項賽事都未能保持不失，防守上有一定弱點。

法國足總盃16強壓軸戰，摩納哥夜訪「丙組仔」魯昂。摩納哥贏盡級數，但季內甚少能夠保持不失；對手魯昂上圈與衛冕冠軍圖盧茲合演入球騷，終憑長途互射12碼晉級，韌力驚人。兩隊不排除再大打進攻足球，必捧足智彩入球中位數[3/3.5]球「大」！ (球賽編號FB1305，2月9日03:45開賽)

南野拓實亞洲盃後回歸

這支法甲前列分子，前一圈法足盃與朗斯踢成2比2，最終僅憑互射12碼驚險晉級；上圈則憑賓耶達大演帽子戲法，作客3比1擊敗法乙的羅德茲，總算報回上季在是項盃賽被對方淘汰的敗辱。今夜出訪上圈淘汰圖盧茲的「巨人殺手」魯昂，相信摩納哥主帥艾迪侯達(Adi Hütter)亦不敢輕敵，高路雲(Golovin)、南野拓實(Takumi Minamino)等進攻好手，預期都會出場。

丙組魯昂雖只屬一支長年在低組別聯賽打滾的小球會，近期聯賽連敗；但上圈法足盃卻石破天驚，憑強勁的死球戰術，一對中堅辛臣(Sanson)及保沙莫查(Bouzamoucha)，加上中場比斯卡美(Bezzekhami)先後建功，主場3比3賽和上屆冠軍圖盧茲。及後雙方激戰12輪12碼，魯昂終在這場「長途賽」12射全中下，氣走對手，韌力驚人。