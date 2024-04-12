今日有咩波｜撐利華古遜摘「梅」提早封王

本輪德甲重頭戲，落在周日晚壓軸戲利華古遜迎戰雲達不來梅。利華古遜只要贏波，便可史上首度奪冠，戰意鼎盛；遇上受傷、停問題困擾的雲達不來梅，有力輕鬆贏波，提早封王！(4月14日23:30開賽)

剩餘最後6輪德甲，史上從未奪冠的利華古遜，在主帥沙比阿朗素領軍下，頭28周聯賽豪取24勝4和不敗佳績，目前已拋離次席的拜仁慕尼黑與史特加16分。縱然根據傳統，就算利華古遜周日順利提前奪冠，德國聯賽會亦會留待最後一周聯賽，才頒發冠軍「沙律碟」；但既然「終點」提早在望，球員戰意當然毋須懷疑。