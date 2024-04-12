今日有咩波｜撐利華古遜摘「梅」提早封王

本輪德甲重頭戲，落在周日晚壓軸戲利華古遜迎戰雲達不來梅。利華古遜只要贏波，便可史上首度奪冠，戰意鼎盛；遇上受傷、停問題困擾的雲達不來梅，有力輕鬆贏波，提早封王！(4月14日23:30開賽)
剩餘最後6輪德甲，史上從未奪冠的利華古遜，在主帥沙比阿朗素領軍下，頭28周聯賽豪取24勝4和不敗佳績，目前已拋離次席的拜仁慕尼黑與史特加16分。縱然根據傳統，就算利華古遜周日順利提前奪冠，德國聯賽會亦會留待最後一周聯賽，才頒發冠軍「沙律碟」；但既然「終點」提早在望，球員戰意當然毋須懷疑。
利華古遜首循環大勝
利華古遜首席射手邦尼菲斯剛傷愈，而好波之人科利安華迪斯與一對翼衛阿歷斯基莫度、謝利美費林邦又極具殺傷力，利華鋒力非凡。球隊計聯賽主場累計4連勝，每場最少入2球；遇上有中場主力贊斯史迪治及守將馬高費度停賽、多名主力養傷，加上近5戰聯賽只得1分的雲達不來梅，「利華」要繼首循環大勝3比0後，雙殺對手，應是簡單任務。
至於12連霸機會渺茫的拜仁慕尼黑，周六晚迎戰科隆。拜仁剛在歐聯8強首回合作客2比2賽和阿仙奴，次回合下周中便會火速上演；今戰不排除會讓哈利卡尼、穆斯亞拿等主力休息。球隊近期已在聯賽連敗失5球，今場成熱門不無暗湧。對手科隆排尾二，深受降班壓力，但球隊上輪才在護級大戰主場2比1反勝波琴，士氣大振；聯賽作客已5連和，戰力未致太弱，今場吼「入球」大較安心！(球賽編號FB4538，4月13日21:30開賽)
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