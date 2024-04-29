今日有咩波｜撐「李城」贏波封王返英超

2015/16球季英超盟主李斯特城，前屆歐協聯殺入4強，僅負羅馬出局。上屆英超竟排尾3降班，季後占士麥迪臣(Maddison)、泰利文斯(Tielemans)等多名主力離隊。幸前曼城助教、意大利人馬利斯卡(Maresca)，去夏過檔領軍「狐狸」撥亂反正，續用占美華迪(Jamie Vardy)、達卡(Daka)及伊恩拿祖(Iheanacho)；引入馬維迪迪(Mavididi)、法塔胡(Fatawu)等新血重建，英冠開季頭14輪贏13場，奠定重返英超之路。

英冠王者即將誕生，李斯特城周一夜訪普雷斯頓。「狐狸」今晚只要贏波，便提早封王，降班一季即重返英超，今仗遇上低迷的普雷斯頓，必撐客勝封王慶英班！(球賽編號FB5631，4月30日 03:00開賽)

「李城之寶」、年屆37歲的占美華迪，今屆英冠仍入16球，續居隊中首席射手，但球隊備受英超公平財務條例困擾，來屆升班將面臨被扣分、禁止買賣球員等限制。今夏約滿的「華Dee」前途未明；而在他坐鎮下，球隊近兩戰主場連勝，加上主要競爭對手列斯聯剛戰大敗，葉士域治和波失分，令李城已肯定升班，今夜若贏波，更提早封王英冠。

相反對手普雷斯頓長期英冠浮沉，近期聯賽3連敗兼零入球，已無緣升班附加賽，變相等收咧，即使主場出擊亦難阻對方完成霸業，客勝穩開！(相關連結：香港賽馬會網頁)