今日有咩波｜敗走歐霸 再爭德盃 利華誓贏凱沙羅頓補中

期望以不敗兼三冠王完成球季的利華古遜，最終在歐霸決賽慘吞阿特蘭大3蛋，各項賽事51場不敗紀錄告終。不過，利華馬上又要收拾心情，迎接德盃決賽對乙組凱沙羅頓，主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)強調歐霸之敗，不會改變他們今季的成功及球員的榮耀，在這場球季終極戰，該隊必會再次打出最佳水平，誓要劃上完美句號。(球賽編號FB6763，5月26日02:00開賽)

不敵阿特蘭大失冠後，沙比阿朗素未有洩氣，更已瞄準周六的德盃決賽：「我們未有踢出自己所想，也沒有把握到入球機會，但對於像利華古遜一樣的球會，取得如今的成就已是相當偉大，超出各界想像。來到球季最後一周，拿下了德甲冠軍，參與了歐霸盃決賽，雖然未能成功奪標；躋身德國盃決賽，意義已經重大。」

變陣出擊

陣容上，該隊上仗歐霸在正選陣容收起了邦尼菲斯(Victor Boniface)與柏德列舒希克(Patrik Schick)，改以阿迪利(Amine Adli)擔正掛帥，但變陣可算失敗；今場決賽遇弱，必會擺回強陣出戰，柏德列舒希克有望重返正選，歐霸擔任後備的中場安特列治(Robert Andrich)亦有望回歸擔正，加強火力，務求成功補中，繼1993年後再捧德盃。

曾兩度稱霸德盃的凱沙羅頓，今季在德乙排名13，整體實力一般；在德盃晉級過程僅曾遇上科隆一支德甲隊，4強戰只是擊敗丙組沙貝魯根，考驗不多。主帥芬基爾(Friedhelm Funkel)期望在德盃創造奇蹟：「我們會為這次柏林之旅（決賽場地）做最好準備，己隊不會向利華古遜施壓80分鐘，但總會有我們的時機。」