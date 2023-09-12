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波經
2023-09-12 04:29:59
日報

今日有咩波｜新帥地頭主攻出擊 意大利有力除「烏」氣

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意大利足球隊 史巴列堤

地頭出擊，反彈在望！衛冕的「藍衣兵團」意大利，香港時間今晚深夜在歐國外C組返回米蘭迎戰烏克蘭，預料可憑人腳較為平均，穩中求勝，可博主勝。 (球賽編號FB5444，9月13日02:45開賽)。

「藍衣兵團」上仗遇「冤家」北馬其頓，雖然射手恩莫比尼(Ciro Immobile)頭槌建功領先；但曾在上屆世盃附加賽4強，將他們踢出局的「北馬」緊咬不放，最終靠一個罰球扳平1比1完場。接替文仙尼(Roberto Mancini)出山領「藍軍」的前拿玻里名帥史巴列堤(Luciano Spalletti)，未能打響頭炮；這支上屆歐國盃盟主，暫時在C組勝和負各1，3戰4分。

意大利足球隊

意大利兩將退隊 

不過由於意大利在今夏歐國聯淘汰賽勇奪季軍，已取歐國盃附加賽參賽資格；就算C組榜首英格蘭遙遙領先，但意軍要入決賽周的壓力，言之尚早，而今戰回師主場鬥暫以4戰7分居次位的烏克蘭，史巴列堤必再排「4-3-3」主攻陣式博贏。守將基安盧卡文仙尼(Gianluca Mancini)及前鋒保列坦奴(Matteo Politano)上仗傷出已退隊，但補入博洛尼亞前鋒奧蘇連尼(Riccardo Oroslini)，補充火力；並先以「拉素孖寶」恩莫比尼及薩卡尼(Mattia Zaccagni)，配上仗只以後備出場的尼高路辛尼奧路(Nicolo Zaniolo)攻堅，新星前鋒列迪古(Mateo Retegui)隨時候命，鋒力不成問題。

烏克蘭足球隊

烏克蘭進攻能力一般。

烏克蘭足球隊

烏克蘭進攻能力一般。

烏克蘭足球隊

烏克蘭進攻能力一般。

烏克蘭神鋒梅迪歷未必披甲

烏克蘭上仗歐國外鬥英格蘭在波蘭「主場」踢出強大戰意，1比1逼和對手，但付出體力及代價不少，並有中堅麥維安高(Mykola Matvienko)及車路士翼鋒梅迪歷(Mykhailo Mudryk)傷出；球隊歷來對戰意大利錄得2和6負不勝劣績，加上本身部分人腳質素平平，早前轉會華倫西亞的單箭頭耶梅卓克(Roman Yaremchuk)，近年入球數字低迷，在國家隊亦已有超過15個月食白果，若再缺善於突擊的梅迪歷出場，恐怕久守必失，今場寧捧意大利。

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