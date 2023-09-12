今日有咩波｜新帥地頭主攻出擊 意大利有力除「烏」氣

地頭出擊，反彈在望！衛冕的「藍衣兵團」意大利，香港時間今晚深夜在歐國外C組返回米蘭迎戰烏克蘭，預料可憑人腳較為平均，穩中求勝，可博主勝。 (球賽編號FB5444，9月13日02:45開賽)。

「藍衣兵團」上仗遇「冤家」北馬其頓，雖然射手恩莫比尼(Ciro Immobile)頭槌建功領先；但曾在上屆世盃附加賽4強，將他們踢出局的「北馬」緊咬不放，最終靠一個罰球扳平1比1完場。接替文仙尼(Roberto Mancini)出山領「藍軍」的前拿玻里名帥史巴列堤(Luciano Spalletti)，未能打響頭炮；這支上屆歐國盃盟主，暫時在C組勝和負各1，3戰4分。