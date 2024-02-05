今日有咩波｜新帥有料 羅馬穩挫卡利亞里

羅馬自上月中不敵AC米蘭後，宣布辭退主帥摩連奴，繼而再起用球會名將迪羅斯成臨時主帥。球迷原本都對「寸王」離隊一事深感不滿，認為該葡萄牙名帥勞苦功高，戰績平平非其責任；又擔心新帥經驗不足，令「首都狼」成績會進一步下跌。不過，實情卻是迪羅斯上任後，羅馬先後打敗了維羅納與沙蘭力坦拿，穩守中上游，重燃起爭逐來季歐戰出賽資格，士氣回升。

摩連奴(Mourinho)離隊後的羅馬，在新帥迪羅斯(De Rossi)麾下聯賽兩戰全勝，今夜乘勇返主場出擊，迎戰護級分子卡利亞里；後者今季聯賽客戰未嘗一勝，狀態低迷，羅馬今場主勝穩開。(球賽編號FB1121，2月6日03:45開賽)

迪羅斯上任後，將球隊由主打防反戰術改成以「4-3-3」增強控球及進攻，雖然大軍仍在適應階段，但表現已有改善，前線三將盧卡古(Lukaku)、保羅戴巴拿(Dybala)與艾沙拉維(El Shaarawy)都越踢越好。此外，羅馬在冬窗關閉前，從安玻里簽入新星中場巴丹斯(Tommaso Baldanzi)，除了令鋒力進一步提升，也展現出管理層決心提升實力的信心；此子今場已可候命，令人期特。

卡利亞里客場戰績差

下游分子卡利亞里，近兩場聯賽先後不敵費辛隆尼及拖連奴，護級危機加劇，防線持續不穩。更令人擔心的是該隊今季聯賽客場戰績極差，合共11戰只得3和8負，入少失多，離開地頭便戰力大減；加上主力射手薛圖盧禾保(Zito Luvumbo)之前代表安哥拉出戰非國盃，今戰未知能否趕及披甲，以該隊近3次與羅馬交手全負，今場只能求輸少當贏。