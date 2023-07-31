今日有咩波｜新敗曼聯難贏多蒙特(附熱身賽直播賽程)

受挫強敵兼折將後，「紅魔」曼聯在香港時間周一早上轉戰拉斯維加斯，鬥德甲多蒙特，以完成今夏美國之旅。連場硬仗的紅魔缺點不少，今場不值博反彈；寧撐新鮮感足的多蒙特，今場坐和望贏。 (7月31日09:00開賽)

曼聯磨合期 9日第4戰

紅魔在今夏美國之旅先贏阿仙奴，但之後接連兩仗，先以副選隊鬥英乙域斯咸輸1比3；上仗在侯斯頓遇歐洲勁旅皇家馬德里，雖然以新兵門將奧拿拿(Onana)把關，但這位喀麥隆門將，面對對手上、下半場兩個靚波，無從挽救，其中開波6分鐘的首個失球前，今場被委以中場重任的18歲英格蘭新星曼奴(Kobbie Mainoo)意外跟皇馬前鋒洛迪高高斯(Rodrygo)碰撞，弄傷足踝離場，傷勢似不輕，紅魔賠了夫人又折兵。

畢竟今場鬥多蒙特，會是紅魔在美國9天內第4仗，主帥滕哈格敗走皇馬後指出，球隊壓逼力及把握入球兩方面，可以做得更好；加上奧拿拿跟守將默契仍待磨合，在大戰連場及試陣為主下，戰力未十足的曼聯，面對多蒙特未必能佔上風。