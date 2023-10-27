今日有咩波｜新星匯聚國家打吡 皇馬贏經驗勢擒巴塞

國家打吡，皇馬秤先！西班牙國家打吡，巴塞隆拿主場對皇家馬德里，將會在香港時間明晚爆發；與近年兩支宿敵對決不同，今戰將會由雙方年輕新星擔綱，但皇馬大軍始終經驗較佳，足智彩開出讓球平手盤，客軍坐和望贏(10月28日22:15開賽)。 力求重奪冠軍的皇馬，今夏有巨星前鋒賓施馬(Karim Benzema)離隊，老將中場莫迪歷(Luka Modric)與卻奧斯(Toni Kroos)的上陣及正選次數大減；可幸主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)的換血行動進度理想，該隊開季10戰8勝1和1負得25分，本輪前佔據榜首。

比寧咸西甲9場狂轟8球 「銀河艦隊」成功過渡，必先提到英格蘭新兵祖迪比寧咸(Jude Bellingham)的加盟，此子來投後馬上得到重用，多次在關鍵時間入波拯救球隊帶來勝利，單計在西甲上陣9戰入8球，表現優異。據報安帥計劃在今場改打「4-4-1-1」陣式，或會收起近期表現稍嫌普通的洛迪高高斯(Rodrygo Goes)，只以雲尼斯奧斯(Vinicius Junior)作單箭頭；然後中場線會重用年輕高效的「四虎」，包括攻中比寧咸、曹亞文尼(Aurelien Tchouameni)、卡馬雲加(Eduardo Camavinga)和費達歷高華維迪(Federico Valverde)，再配上經驗豐富的老將卻奧斯(Toni Kroos)控制節奏。 對手巴塞本屆以衛冕身份出戰，開季10戰7勝3和，是西甲唯一不敗之師；只是球隊近期飽受傷兵問題困擾，包括射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)、翼鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)及中場法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)繼續缺陣。當然，「地上最強」最出名之處，是該隊傲視全球的青訓成就，拉馬西亞青訓營的高質新產品，正源源不絕為教練沙維(Xavi)送上。