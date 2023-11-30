今日有咩波｜晏菲路全勝無敵手 利物浦主場「寧」舍不同

歐霸盃周四晚好戲連場，其中上輪敗走法國的利物浦，將於今晚深夜在晏菲路擺下擂台，迎戰E組包尾的寧斯；紅軍以季內主場全勝佳績作靠山，今場有力大捷，提早出線。足智彩開出讓球，利物浦讓[2/2.5]球，照捧主勝！(球賽編號FB8995，12月1日04:00開賽)。

上輪英超矚目大戰，利物浦憑右閘阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)尾段建功，作客1比1逼和勁敵曼城，士氣大增。何況，紅軍開季至今，於晏菲路主場出戰，各項賽事9戰全勝，每場至少淨勝2球；今戰僅面對實力平平的奧地利球隊寧斯，現時4戰9分、今場贏波即出線的利物浦，當然不會留手，力求從上輪2比3敗走盧圖茲後，馬上反彈。

