今日有咩波｜晏菲路全勝無敵手 利物浦主場「寧」舍不同

歐霸盃周四晚好戲連場，其中上輪敗走法國的利物浦，將於今晚深夜在晏菲路擺下擂台，迎戰E組包尾的寧斯；紅軍以季內主場全勝佳績作靠山，今場有力大捷，提早出線。足智彩開出讓球，利物浦讓[2/2.5]球，照捧主勝！(球賽編號FB8995，12月1日04:00開賽)。
上輪英超矚目大戰，利物浦憑右閘阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)尾段建功，作客1比1逼和勁敵曼城，士氣大增。何況，紅軍開季至今，於晏菲路主場出戰，各項賽事9戰全勝，每場至少淨勝2球；今戰僅面對實力平平的奧地利球隊寧斯，現時4戰9分、今場贏波即出線的利物浦，當然不會留手，力求從上輪2比3敗走盧圖茲後，馬上反彈。
高普歐霸大幅度輪換
雖說紅軍主帥高普(Jurgen Klopp)在歐霸戰場會派不少副選擔正，但過往2輪歐霸主場，陣容並非太弱。除了「歐霸鐵膽」加普(Cody Gakpo)、遠藤航、哈維艾利洛(Harvey Elliott)受重用外，上仗鬥曼城下半場早段已被換走的隊中歐霸首席射手迪奧高祖達(Diogo Jota)，以及近期較少正選上陣的路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，均有望擔正；遇上首循環主場交手亦1比3受挫利物浦的寧斯，今場「讓球」上盤值博率高。
另外兩支在歐霸出擊的英超球隊同晚出擊，近6場不敗的白禮頓在B組作客希臘球會AEK雅典。白禮頓首輪分組賽雖曾主場以2比3不敵AEK雅典，但自從兩勝阿積士後，球隊信心大增；今場「海鷗」贏波即出線下，以祖奧柏度(Joao Pedro)、西蒙艾丁拿(Simon Adingra)等進攻好手的勇況，有望擊敗對上兩輪被馬賽「雙殺」的AEK雅典，客勝值捧。(球賽編號FB9003，12月1日01:45開賽)
韋斯咸近況好 作客勝望不減
至於近期3連勝的韋斯咸，在A組出訪塞爾維亞代表FK TSC。為確保可以直入16強，與同組弗賴堡同是4戰9分的「槌仔幫」韋斯咸，依然要全力搶分。球隊近期接連擊敗奧林比亞高斯、諾定咸森林與般尼，盧卡斯柏基達(Lucas Paqueta)、湯馬士蘇錫克(Thomas Soucek)入球有把握；遇上近期主場戰績低迷、失球又多的FK TSC，客軍有力輕勝。足智彩開出讓球，韋斯咸讓到[1.5/2]球，照撐上盤！(球賽編號FB9002，12月1日01:45開賽)。