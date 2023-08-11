今日有咩波｜曼城英超開鑼作客鬥般尼 衛冕之師勢響頭炮

三冠王打頭陣，遇名宿冇情講！上屆三冠王曼城，在2023/24年英超新球季首戰，安排在香港時間今晚深夜，作客該會名宿高柏尼(Vincent Kompany)領軍升班的般尼。兩軍實力大有距離，預料夫添「藍月」打真軍下，穩響頭炮。足智彩開出曼城作客讓1.5/2球，照博客軍上盤 (球賽編號FB3979，8月12日03:00開賽，now611/621直播)。
哥迪奧拿開季數據佳
失意上仗的社區盾，從來對「藍月」不是凶兆，尤其是看到他們在該仗對阿仙奴，未見真章；「神鋒」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)下半場中段已退下火線，輕抒腳頭，但傷愈的奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)、鋒將菲爾科頓(Phil Foden)及新星高爾彭馬(Cole Palmer)後備出場後，表現反而搶鏡，反映大軍狀態已勇，加上今屆暫時只「2出2入」，補入兩位克羅地亞猛將高華錫(Mateo Kovacic)及加華度爾(Josko Gvardiol)，保持雄厚實力，夾慣夾熟。
翻查數據，球隊自哥迪奧拿2016/17年球季正式全季掌帥後，出戰首輪英超錄得6勝1負佳績，唯一敗仗是前屆0比1敗走傳統Big Six熱刺；其餘勝仗大多輕鬆取勝，包括上屆由夏蘭特包辦兩球，作客2比0輕取韋斯咸，加上上屆在英足盃6蛋贈般尼，今場屬英超首戰，必欲一顯王者霸氣，班次有距離，客軍有力贏2球或以上。
般尼 對 曼城數據及分析
般尼 對 曼城賠率
對手般尼在英冠以無敵王者之勢，降班一季即重返頂級聯賽，貴為哥帥門生的高柏尼功勞不少；但回到英超當然以保命為首要目標，但上屆射手尼敦泰勒(Nathan Tella)外借完畢回歸修咸頓，前線今場要以老將積洛迪古斯(Jay Rodriguez)掛帥，攻力欠級數。再看，主隊能否不多失，要靠今夏在U21歐國盃神勇的前曼城名將、今夏轉投般尼的20歲「神龍」泰福特(James Trafford)把關功夫，但從未踢過英超，卻即遇班霸，考驗極大。
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