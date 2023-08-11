今日有咩波｜曼城英超開鑼作客鬥般尼 衛冕之師勢響頭炮

三冠王打頭陣，遇名宿冇情講！上屆三冠王曼城，在2023/24年英超新球季首戰，安排在香港時間今晚深夜，作客該會名宿高柏尼(Vincent Kompany)領軍升班的般尼。兩軍實力大有距離，預料夫添「藍月」打真軍下，穩響頭炮。足智彩開出曼城作客讓1.5/2球，照博客軍上盤 (球賽編號FB3979，8月12日03:00開賽，now611/621直播)。