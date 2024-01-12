今日有咩波｜曼城訪紐卡素「大」廝殺 作客攻強守弱例失波

英超本輪重頭戲，明晚深夜紐卡素主場硬撼曼城。「黑白兵團」紐卡素上圈英足盃再有主力傷出，但球隊仍能在東北打吡大炒死敵止跌，士氣回升；今場遇上對上4輪英超作客場場失波的曼城，有望展開一場「大」廝殺！(1月14日01:30開賽)

英超3連敗的紐卡素，跌近聯賽中游位置，但上仗英足盃第3圈憑瑞典前鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)梅開二度，在東北打吡作客3球大炒死敵新特蘭晉級，然而代價是巴西中場大將祖連頓(Joelinton)下半場早段傷出。黑白兵團主力不但輪流中傷兵咒，就算表面上無傷無病、如助攻王捷比亞(Kieran Trippier)，近仗演出均遠離本身最佳水平，防守一再出現嚴重犯錯。