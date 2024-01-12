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波經
2024-01-12 04:30:58
日報

今日有咩波｜曼城訪紐卡素「大」廝殺 作客攻強守弱例失波

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英超本輪重頭戲，明晚深夜紐卡素主場硬撼曼城。「黑白兵團」紐卡素上圈英足盃再有主力傷出，但球隊仍能在東北打吡大炒死敵止跌，士氣回升；今場遇上對上4輪英超作客場場失波的曼城，有望展開一場「大」廝殺！(1月14日01:30開賽)

英超3連敗的紐卡素，跌近聯賽中游位置，但上仗英足盃第3圈憑瑞典前鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)梅開二度，在東北打吡作客3球大炒死敵新特蘭晉級，然而代價是巴西中場大將祖連頓(Joelinton)下半場早段傷出。黑白兵團主力不但輪流中傷兵咒，就算表面上無傷無病、如助攻王捷比亞(Kieran Trippier)，近仗演出均遠離本身最佳水平，防守一再出現嚴重犯錯。

紐卡素新伊巴大勇

「黑白兵團」前線可幸擁有大勇的阿歷山大伊沙克，個人近3戰已攻入4球，球隊累計在主場聖占士公園已連續6仗士哥；就算仍然傷兵滿營，主隊仍能夠憑快速反擊，或死球攻勢，成功爭取入球。

對手曼城揚威沙特阿拉伯後，並無出現世冠盃後遺症，縱然入球機器艾寧夏蘭特(Erling Haaland)繼續養傷；但菲爾科頓(Phil Foden)和祖利安艾華利斯(Julián Álvarez)近仗表現光芒四射，近4戰合共攻入9球；就連快馬謝利美杜古(Jérémy Doku)與助攻王奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)亦在上圈足總盃傷愈復出，如虎添翼。

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藍月回歸英倫3戰轟入10球，包括上圈英足盃5比0輕取英冠下游的哈特斯菲爾德。不過，該隊最近4輪英超先後作客車路士、阿士東維拉、盧頓及愛華頓，居然場場失波；守將史東斯(John Stones)、文路爾艾簡治(Manuel Akanji)、魯賓戴亞斯(Rúben Dias)均有傷在身，今場或以攻代守，誓搶3分，逼近利物浦的領導位置。

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曼聯撼熱刺 把握力成關鍵

另外周日英超焦點戲碼，落在曼聯大戰熱刺身上。曼聯上圈英足盃雖以2球淨勝英甲韋根，但踢來漫不經心；進攻主力海倫(Rasmus Højlund)、拉舒福特(Marcus Rashford)與般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)均多次浪費入球機會。幸好，球隊早前才在英超主場3比2反勝阿士東維拉，戰意高昂；迎戰近4戰聯賽作客共失9球、但剛借入德國前鋒迪姆華拿(Timo Werner)的熱刺，預期亦不會有悶場，吼「大」啱數！(1月15日00:30開賽)

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