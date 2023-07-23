今日有咩波｜曼城「神鋒」領軍可勝橫濱水手

有別其他英超勁旅，「三冠王」曼城與眾不同，先展開亞洲之旅出戰3場熱身賽，以備戰下月初慈善盾鬥阿仙奴；頭炮在香港時間周日黃昏，於東京國立競技場，鬥日職勁旅橫濱水手(7月23日18:00開賽)。25人大軍精銳盡出，由「神鋒」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)領軍，有力打開今夏勝門。

「藍月」曼城上屆大豐收，今夏在轉會市場暫時相對平靜，只主要羅致車路士中場高華錫(Mateo Kovacic)，代替投巴塞隆拿的根度簡(Ilkay Gundogan)及收回上屆外借拜仁慕尼黑的守將祖奧簡些路(Joao Cancelo)，二人今次亦有納入大軍名單中。中場好手奇雲迪布尼(Kevi De Bruyne)上屆季尾已要養傷，原本預計季初無法上陣，但亦可出發往亞洲之旅。

馬列斯料離曼城投沙特聯賽

反而阿爾及利亞翼鋒馬列斯(Riyad Mahrez)離隊投沙特聯賽在即，今次落選；但傳將轉投拜仁的基爾獲加(Kyle Walker)仍有隨隊，上屆英超神射手夏蘭特、聯同

「三獅」孖寶基亞利殊(Jack Grealish)及菲爾科頓(Phil Foden)合力攻堅，質素遠勝對手，有力先響頭炮。「藍月」下周會續在同一場地鬥拜仁，之後轉戰南韓首爾對西甲馬德里體育會。