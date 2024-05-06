今日有咩波｜曼聯搶分受考驗 水晶宮英超季尾神勇

周一英超壓軸大戰，水晶宮硬撼「紅魔」曼聯。水晶宮季尾突然勇銳，近4場聯賽狂搶10分；球隊不愁降班之餘，難得狀態大勇兼有主場之利，迎戰近仗踢來時好時壞的曼聯，有望季內聯賽雙殺對手，徹底「降魔」，今場必撐主隊！(球賽編號FB5844，5月7日03:00開賽)
水晶宮上仗雖僅憑舒洛比(Jeffrey Schlupp)尾段世界波建功，作客1比1逼和富咸，未能打造英超4連勝；但球隊早前作客1比0勇挫利物浦、主場5比2狂數韋斯咸及2比0氣走紐卡素，累計近4戰英超搶10分，季尾神奇大勇，今年2月接手的主帥加士拿(Oliver Glasner)領軍顯實力。
該隊射手桑馬迪達(Jean-Philippe Mateta)、一對中場命脈米高奧利斯(Michael Olise)與伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)，連場發揮高水準；桑馬迪達更已連續2戰主場梅開二度，腳風大順，今場面對不穩紅魔防線，又有機可乘。
曼聯爭英第5難度高
曼聯近4戰英超1勝3和不敗，加上英足盃殺入決賽，表面賽績硬淨；實情是英足盃3球在手，仍被英冠高雲地利逼和，最終僅憑互射12碼晉級，表現飽受抨擊。之後聯賽面對包尾的錫菲聯及尾二的般尼，尷尬場面持續，防守持續不穩；上仗英超主場鬥般尼，安東尼馬菲奧斯(Antony)尾段開紀錄，但臨完場前防守又犯錯，送對手12碼，終被逼和1比1。球隊在聯賽要爭第5，難度甚高，球員的爭勝決心成關鍵。
今屆英超首循環，水晶宮憑中堅佐基姆安達臣(Joachim Andersen)一箭定江山，在奧脫福贏1比0；計近3季英超主場鬥曼聯，亦取1勝2和。正當水晶宮累計英超主場連勝轟入7球，今夜遇上聯賽作客4場不勝勁失10球的曼聯，主隊有力坐和望贏！
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