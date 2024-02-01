今日有咩波｜曼聯欠穩 狼隊英超主場專殺名牌 無懼受讓

上圈英足盃「殺雞仍用牛刀」的曼聯，最終以4比2擊敗紐波特郡，被外界一沉百踩的巴西翼鋒安東尼(Antony)，終於打破長期入球荒。不過，一度被對手追和2比2，已反映防線不穩；加上射手拉舒福特(Marcus Rashford)詐病缺操其實「夜蒲」，已被扣薪兩星期，今季演出低沉，軍紀嚴明的滕哈格(Erik ten Hag)相信頭痛不已。

曼聯近期英超作客成績，亦不敢恭維；計對上4輪英超作客，除了全場死守利物浦搶得1分外，其餘出訪紐卡素、韋斯咸與諾定咸森林，紅魔全軍盡墨。隨着喀麥隆已在非國盃出局，門將奧拿拿(André Onana)預期今夜又會把守獨木關，隨時又成焦點，穩健度一直備受外界質疑。

目前在聯賽榜只少曼聯3分的狼隊，上圈英足盃憑2大進攻核心柏度尼圖(Pedro Neto)與馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)建功，2比0輕取西布朗，各項賽事保持7場不敗，演出相當穩定。該隊計主場戰績更勁，近8場英超主場取得5勝3和，先後曾將曼城、熱刺及車路士殺敗，絕對是名牌殺手。縱然首席射手黃喜燦(Hwang Hee-chan)仍在出戰亞洲盃，但今夜主場仍成冷門一方，有力坐和望贏。

不穩韋斯咸鬥般尼茅夫

同晚另一場，韋斯咸主場鬥般尼茅夫。「鎚仔幫」韋斯咸在英超已保持5場不敗，但上輪卻被「降班膽」錫菲聯，在長補時射入12碼，逼和2比2，表現令人略為失望；對手般尼茅夫近期雖在英超接連不敵熱刺與利物浦，但早前卻曾取得聯賽作客4連勝。兩隊近期防守接連出現低級犯錯，今場入球料不會少！(球賽編號FB0989，2月2日03:30開賽)