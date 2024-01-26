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波經
2024-01-26 04:31:15
日報

今日有咩波｜曼聯訪紐波特郡 好「細」界

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曼聯

近期表現大起大落的「紅魔」曼聯，英足盃卻抽得一支上上籤，僅面對乙組紐波特郡，相信外界絕對不會懷疑他們會陰溝裡翻船；但要留意紅魔上圈出訪甲組韋根也未能大勝，適逢下周中英超又大開快車，慎防客軍今戰見好即收，吼「入球」細較合！ (1月29日00:30開賽)

曼聯近期一再在奧脫福交出好表現，先反勝阿士東維拉3比2，之後跟熱刺打得火熱踢成2比2。不過，計最近4輪英超作客，曼聯僅取1和3負劣績，期間僅入1球。球隊上圈英足盃出訪韋根，其實大有條件輕取對手，奈何射手海倫(Rasmus Hojlund)多次浪費入球機會；而陣中不少球星表現「錫身」，最終陣容「夫添」、心態「半力」，僅憑翼衛達洛特(Diogo Dalot)的入球，以及隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)射入12碼，贏2比0。

曼聯見好就收難大勝

其實近屆紅魔在英足盃鬥低組別球隊，見好即收早有前科；對上一次出現大炒場面，已是4年前1月尾作客炒燦美爾6比0。今次對手紐波特郡位處英乙中游，近期在各項賽事3連勝，隊內士氣高昂；不過，球隊上圈遇上非聯賽分子伊斯特利，亦要鬥到重賽才能解決對手，實力當然有限。後防大將占士奇勒(James Clarke)2場都有波入，預期死球戰術，將是球隊挑戰來訪曼聯的最強武器。

再者，曼聯仍有英超快車後顧，英足盃後就要連撼狼隊及韋斯咸；主帥滕哈格(Erik ten Hag)今戰英足盃隨時派出副選出戰，見好就收；既得主場之利的紐波特郡，或許仍有望憑將士用命，盡量減少失球，力拼到底，戰情未必一面倒！

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