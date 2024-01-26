今日有咩波｜曼聯訪紐波特郡 好「細」界

近期表現大起大落的「紅魔」曼聯，英足盃卻抽得一支上上籤，僅面對乙組紐波特郡，相信外界絕對不會懷疑他們會陰溝裡翻船；但要留意紅魔上圈出訪甲組韋根也未能大勝，適逢下周中英超又大開快車，慎防客軍今戰見好即收，吼「入球」細較合！ (1月29日00:30開賽)

曼聯近期一再在奧脫福交出好表現，先反勝阿士東維拉3比2，之後跟熱刺打得火熱踢成2比2。不過，計最近4輪英超作客，曼聯僅取1和3負劣績，期間僅入1球。球隊上圈英足盃出訪韋根，其實大有條件輕取對手，奈何射手海倫(Rasmus Hojlund)多次浪費入球機會；而陣中不少球星表現「錫身」，最終陣容「夫添」、心態「半力」，僅憑翼衛達洛特(Diogo Dalot)的入球，以及隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)射入12碼，贏2比0。