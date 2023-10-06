今日有咩波｜曼聯「大」戰賓福特求翻身

近7戰5敗、正打告急牌的「紅魔」曼聯，為避免危機深化，明晚香港時間在奧脫福舉行的英超，迎戰黑馬分子賓福特，將寄望大勇新星前鋒海倫(Rasmus Hojlund)做救星。足智彩開出入球中位數[2.5]球，可博入球「大」(球賽編號：FB6699，10月7日22:00開賽)。

紅魔早前連同英聯盃連勝，滿以為雨過天青，之後卻接連在奧脫福的聯賽受挫水晶宮及歐聯不敵加拉塔沙雷；聯賽7戰4負，該會史上英超開局最差。最大問題是守將排隊入傷兵營，連新兵防中蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat)都要一直頂檔任左閘，門將奧拿拿(Andre Onana)表現更受千夫所指，上仗歐聯又傳送出錯，連累防中卡斯米路(Casemiro)領紅牌被逐。

曼聯丹麥神鋒海倫對辦

防線殘陣不存，短期難以逆轉，可幸新星箭頭海倫(Rasmus Hojlund)上仗歐聯梅開二度，其中所入第2球盡顯功架，爆發力強；配合拉舒福特(Marcus Rashford)及改踢右翼的隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)側擊，令魔迷見到曙光。主帥滕哈格(Erik ten Haag)必再下令主攻出擊，期望連續3屆英超主場打敗對手，為自己減壓，不能再在「夢劇院」失威。

賓福特射手艾雲東尼(Ivan Toney)之前賭波罪成，要停賽至明年初；球隊季初表現尚可，但近期踢法被洞悉後，成績走低，累計5場聯賽不勝，可幸當中4場有士哥。頂上箭頭的麥比奧莫(Bryan Mbeumo)衝刺及牽制力強，今屆英超已入4球；近期每能為中場球員製造空位入波；始終客軍踢法實而不華，鬥強隊間中有神來之筆，遇勢弱紅魔，未可看輕，今場入球應不會少。