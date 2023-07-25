今日有咩波｜曼聯「新龍」登場 必挫域斯咸(附熱身賽直播賽程)

剛挫阿仙奴的「紅魔」曼聯，明天香港時間早上轉戰加州聖地牙哥，鬥英乙升班馬域斯咸；以球隊強大陣容，加上新門將奧拿拿(Andre Onana)可候命登場，有力大炒對手，延續今夏球會賽4連勝。(7月26日10:30開賽)

紅魔剛戰就算用上車輪戰，仍能在紐約以2比0打敗阿仙奴；全場唯一踢足兼在互射12碼把關、便是老將希頓(Thomas Heaton)，而以逾5,000萬英鎊從國際米蘭加盟的喀麥隆門將奧拿拿，未有列入大軍名單。但這位主帥滕哈格(Erik ten Hag)的阿積士舊部，近日積極操練，相信今場有望為紅魔作地標戰，勢成比賽焦點。

奧拿拿賣口乖讚曼聯隊友

奧拿拿賽前初次接受官網訪問說：「我首次加入操練，已驚覺球員的質素，實在太好了。」談及自己的踢法，他說：「我對自己由後場開始組織攻勢，非常有信心，但這視乎情況。我視自己為『現代』門將，可適應任何情況。」

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