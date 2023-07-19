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2023-07-19 13:42:56

今日有咩波｜曼聯「細」鬥里昂

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今日有咩波｜曼聯「細」鬥里昂

今日有咩波｜曼聯「細」鬥里昂

倫敦雙雄忙於美國之旅，而另一傳統英超勁旅「紅魔」曼聯，則先會在香港時間周三晚上，在蘇格蘭愛丁堡，約戰法甲實力分子里昂，才會出發到美國集訓。兩軍狀態未足，又會大量輪換球員出場，今場入球未必會多。

(7月19日21:00開賽)

曼聯拉舒福特般奴今不亮相

兩隊在今夏熱身賽已打響頭炮，曼聯在不少主力國腳未歸隊下，在挪威奧斯陸苦戰半場未開紀錄下，下半場全用青年軍出場，憑艾馬蘭(Emeran)及曉基(Hugill)入波，2比0打敗來屆要降落英冠的列斯聯。今夏重金由車路士羅致的英格蘭中場球星美臣蒙特(Mason Mount)，跟主力後衛華拉尼(Rapheal Varane)及利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)，擔正踢了頭45分鐘。

「紅魔」該仗防守完整度，對比僅由查頓辛祖(Jadon Sancho)孭飛的前線可靠，相信主帥滕哈格在美國之旅前，仍會在今場熱身賽作相同部署；一眾主力包括拉舒福特(Marcus Rashford)、般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)歸隊不久，仍會留在卡寧頓訓練中心訓練，今場不會出場。

曼聯 對 里昂數據及分析

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曼聯拉舒福特般奴今不亮相

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對手里昂上屆法甲排第7，上仗熱身賽苦戰以2比1反勝荷蘭業餘球隊特萊弗斯(De Treffers)，奠勝功臣為上屆外借特魯瓦的中場好手雲尼艾迪拿迪(Reine-Adelaide)，至於老牌射手拿卡錫迪(Alexandre Lacazette)亦有擔正出場。不過克羅地亞中堅洛夫雲(Dejan Lovren)踢了10分鐘已傷出，教練白蘭斯今場排陣會更謹慎保守，可先取入球「細」。


曼聯 對 里昂賠率

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