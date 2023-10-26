今日有咩波｜有前無後爭做「霸」者 白禮頓阿積士鬥攻格

歐霸盃今晚深夜重頭戲，由白禮頓在B組迎戰褪色勁旅阿積士。白禮頓踢法賞心悅目，但防線極度不穩，各項賽事已5場不勝；阿積士在荷甲4連敗跌落下游位置，前帥史甸(Maurice Steijn)剛被辭退。兩隊擅攻不擅守，入得失得，足智彩開出入球大細中位數[3.5]球，必捧入球「大」 (球賽編號FB7457，10月27日03:00開賽)。

今屆首度參與歐戰的白禮頓，頭2場歐霸分組賽不勝，兼且從未取得領先，包括2比3不敵AEK雅典，以及2比2逼和馬賽。「海鷗」近期在英超的演出亦差，早前就曾大敗予阿士東維拉，雖說剛戰1比2不敵曼城，表現有所進步，但防線長期不穩，卻是不爭的事實；今戰主場出擊，為爭取歷史勝仗，必定再以攻為守，由新星中鋒艾雲費格遜(Evan Ferguson)，配合三笘薰及西蒙艾丁拿(Simon Adingra)側擊，強攻近況更弱的客軍。

阿積士荷甲排尾二

阿積士近況更嚇人，剛戰3比4不敵烏德勒支，聯賽4連敗後跌落尾二，現已改由名宿馬杜路(Hedwiges Maduro)出任看守領隊。球隊人腳其實不差，大賽經驗又豐富，但偏偏今屆演出急轉直下，就連頭2輪歐霸亦未能打開勝門。但既然球隊早前有力與馬賽踢成3比3，歐戰始終有級數，今夜入球騷可期！

利物浦主場迎圖盧茲

另外兩支英超球隊，其中利物浦同時間在晏菲路擺擂台，在E組榜首鬥法甲中游分子圖盧茲。利物浦分組賽兩戰全勝，先後3比1擊敗寧斯及2比0輕取聖基萊斯聯；就算派出副選亦超班，今輪遇上作客踢法穩陣、分組賽兩戰不敗的圖盧茲，入球未必多(球賽編號FB7463，10月27日03:00開賽)。

韋斯咸同晚較早出征希臘，造訪奧林比亞高斯。韋斯咸今屆歐霸A組兩戰全勝，但2場都有失波；而上仗英超作客阿士東維拉更慘敗1比4，防線錯漏百出。奧林比亞高斯頭2輪歐霸只得1分，先後2比3不敵弗賴堡、2比2賽和FK TSC，攻強守弱；主場一向擅攻，為爭出線，不會怕「槌仔幫」進襲，今場鬥攻戰，精彩可期 (球賽編號FB7458，10月27日00:45開賽)。