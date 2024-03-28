今日有咩波｜本輪英超壓軸演爭霸戰 曼城多讓寧撐阿仙奴

英超爭霸大戰，本輪英超壓軸，由「藍月」曼城周日晚迎擊「兵工廠」阿仙奴。曼城今屆不只一次鬥強隊失分，上仗英超鬥利物浦的整個下半場走樣，未被反勝有點運氣；遇上踏入2024年英超8戰全勝的阿仙奴，藍月就算得主場之利，亦不值熱捧，寧撐受讓客軍！(球賽編號FB3540，3月31日23:30開賽)

曼城計近5輪英超雖取3勝2和不敗，但除了在「曼市打吡」以3比1反勝曼聯外，其餘4戰都踢得辛苦。藍月贏賓福特和般尼茅夫，只小勝1比0；至於1比1和傳統Big Six車路士及利物浦，踢得不算輕鬆，尤其是鬥利物浦，曼城上半場雖憑一次妙絕的角球戰術，由史東斯(John Stones)先開紀錄，但換邊後形勢逆轉，中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)及翼鋒菲爾科頓(Phil Foden)等主力猶如隱形。藍月下半場初段輸12碼後，大部份時間捱打，最後能夠守和到尾，相當夠運；今戰主場鬥暫時在聯賽榜比他們多1分的阿仙奴，慎防受制對手強大反擊。

2024年阿仙奴英超全勝

踏入2024年，阿仙奴累計英超8戰全勝，對上3輪聯賽作客更共轟17球；加上歐聯一役，門將大衛拉耶(David Raya)互射12碼階段個人表演，踢走波圖，令士氣進一步推高。兵工廠兩大快翼布卡約沙卡(Bukayo Saka)及加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)早前國際賽未有出場，休養生息兼傷勢預料已痊愈；其中首循環對戰，正是憑加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)尾段一箭定江山，1比0勇挫曼城，今場就算主客對調，氣勢一時無兩的阿仙奴，理應不會輸蝕，今場可博坐和望贏！

利物浦主場襲白禮頓

周日頭場，利物浦迎戰白禮頓。利物浦上仗英足盃加時不敵曼聯出局，幸好上仗英超鬥曼城演出對辦，歐霸狂數布拉格斯巴達過關，更具王者風範。對手「海鷗」白禮頓國際賽前兩度憑地利，小勝諾定咸森林及羅馬1比0；但之前英超作客慘吞富咸3蛋、歐霸作客羅馬大敗0比4，主強客弱表露無遺，今場出訪主場惡極的紅軍，「海鷗」凶多吉少！(球賽編號FB3541，3月31日21:00開賽)

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