今日有咩波｜東京今演重量級球會賽 曼城拜仁鬥攻格(附熱身賽直播賽程)

「三冠王」曼城上仗在入球騷發揮強大火力、後上勇擒日職勁旅橫濱水手後，香港時間今天黃昏，繼續在東京國立競技場擺擂台；面對德國班霸拜仁慕尼黑的挑戰，這場試陣味甚濃的重量級球會賽，預料會送上大量入球娛眾。(7月26日18:30開賽)
拜仁慕尼黑對曼城數據及分析
兩軍近一年交手頻頻，而「藍月」曼城自得新「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)加盟後，似成拜仁剋星；去年夏天在美國威斯康辛州的球會賽交手，夏蘭特一箭定江山助藍月贏波。之後打真軍在歐聯8強交手，這位挪威箭頭兩回合皆有士哥，球隊亦總比數4比1淘汰對手，最終成就該會史上首個三冠王大業。
夏蘭特去仗後備登場
夏蘭特上仗在同一場地，以5比3大破日職勁旅橫濱水手時，後備出場照梅開二度，賽後被主帥哥迪奧拿大讚，比上季季前加盟時更勇；今場或跟前鋒好拍檔菲爾科頓(Phil Foden)、中場猛將貝拿度施華(Bernardo Silva)及洛迪卡斯簡迪(Rodri)升任正選，而正選門將艾達臣摩拉斯(Ederson Moraes)在今場大戰，將作今次亞洲之旅首度亮相。
拜仁慕尼黑對曼城賠率
▼季前熱身賽直播賽程▼
對手拜仁在上屆德甲煞科戰驚險完成11連霸，季尾上任的杜曹得保烏紗；球隊上仗友賽德國第9級別球隊羅塔-埃格爾德(Rottach-Egern)，驚人地以27比0贏波，顯示出場球員認真對待季前備戰，隊內競爭激烈。今次出戰亞洲之旅3場，大軍名單沒有仍在養傷的門將紐亞(Manuel Neuer)、湯馬士梅拿(Thomas Muller)及上仗入5球、但剛轉會多蒙特的中場沙巴薩(Marcel Sabitzer)。
拜仁中堅金玟哉重點防守夏蘭特
不過拜仁焦點將落在由拿玻里重金過檔的南韓中堅金玟哉(Kim Min-Jae)，或跟對手夏蘭特正面交鋒，求一顯身價。另外失寵的塞內加爾前鋒沙迪奧文尼，上仗後備出場「埋齋」，今次亞洲之旅亦列入大軍名單中，必盡顯身價，謀取新出路。兩軍有能力在今戰大量輪換好手入場，有望合演入球騷。