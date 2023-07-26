今日有咩波｜東京今演重量級球會賽 曼城拜仁鬥攻格(附熱身賽直播賽程)

「三冠王」曼城上仗在入球騷發揮強大火力、後上勇擒日職勁旅橫濱水手後，香港時間今天黃昏，繼續在東京國立競技場擺擂台；面對德國班霸拜仁慕尼黑的挑戰，這場試陣味甚濃的重量級球會賽，預料會送上大量入球娛眾。(7月26日18:30開賽)

兩軍近一年交手頻頻，而「藍月」曼城自得新「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)加盟後，似成拜仁剋星；去年夏天在美國威斯康辛州的球會賽交手，夏蘭特一箭定江山助藍月贏波。之後打真軍在歐聯8強交手，這位挪威箭頭兩回合皆有士哥，球隊亦總比數4比1淘汰對手，最終成就該會史上首個三冠王大業。

夏蘭特去仗後備登場

夏蘭特上仗在同一場地，以5比3大破日職勁旅橫濱水手時，後備出場照梅開二度，賽後被主帥哥迪奧拿大讚，比上季季前加盟時更勇；今場或跟前鋒好拍檔菲爾科頓(Phil Foden)、中場猛將貝拿度施華(Bernardo Silva)及洛迪卡斯簡迪(Rodri)升任正選，而正選門將艾達臣摩拉斯(Ederson Moraes)在今場大戰，將作今次亞洲之旅首度亮相。

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