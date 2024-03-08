今日有咩波｜板凳深度成勝負關鍵 撐曼城作客剿利物浦

英超今屆開季以來最矚目大戰，利物浦周日晚主場硬撼曼城！紅軍持續傷兵滿營，近仗以小將擔當重任，縱然戰績仍然不俗；但今場對手「藍月」曼城，剛戰歐聯盡收主力，球員體能及板凳深度較強下，有力坐和望贏而回！(3月10日23:45開賽)
紅軍約兩星期前才在英聯盃決賽，與車路士鬥足120分鐘後驚險封王，面對陣中接近半數主力養傷，主帥高普(Jürgen Klopp)無奈要起用大量青年軍出戰；這班小將慶幸表現爭氣，早前在英足盃遇上修咸頓又以3球大勝對手，但上輪英超鬥諾定咸森林苦戰至補時最後一刻，才由後備落場的射手達雲紐尼斯(Darwin Núñez)絕殺對手，本輪前仍以1分及2分之優勢，力壓曼城及阿仙奴居首，形勢極度緊湊。
利物浦沙拿復出狀態未足？
上仗英超，紅軍前線被逼起用路易斯迪亞斯(Luis Díaz)、加普(Cody Gakpo)和哈維艾利洛(Harvey Elliott)出任3箭頭，鋒力減半；中場起用新人波比奇勒(Bobby Clark)效果亦一般，最終仍要靠剛傷愈的達雲紐尼斯及蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)後備出場救駕。王牌射手穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)預期今場傷愈後即要開上前線打硬仗，但一眾主力狀態及體能成疑下，予人信心度不足。
哥迪奧拿歐聯輪換成關鍵
相反曼城不單近3次對戰紅軍，錄得2勝1和不敗佳績；目前只有基亞利殊(Jack Grealish)養傷，以及周中歐聯勇戰手指甩骹變形的馬菲奧斯紐尼斯(Matheus Nunes)要缺陣，但影響不大。藍月周中歐聯鬥哥本哈根，主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)將4名中場大將菲爾科頓(Phil Foden)、奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)、貝拿度施華(Bernardo Silva)及謝利美杜古(Jérémy Doku)收起；但球隊半力出戰下，仍輕鬆再勝對手晉級，反映板凳深度是藍月季尾爭霸的最大籌碼。
預期上述4人今場全部復任正選，讓哥帥可排出豪華的「夫添」陣容；其中上輪英超反勝曼聯時梅開二度、表現光芒四射的菲爾科頓，說不定又是今場在晏菲路大戰的爭勝要角，成為主隊副選門將基拿靴(Caoimhin Kelleher)的惡夢。