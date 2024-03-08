今日有咩波｜板凳深度成勝負關鍵 撐曼城作客剿利物浦

英超今屆開季以來最矚目大戰，利物浦周日晚主場硬撼曼城！紅軍持續傷兵滿營，近仗以小將擔當重任，縱然戰績仍然不俗；但今場對手「藍月」曼城，剛戰歐聯盡收主力，球員體能及板凳深度較強下，有力坐和望贏而回！(3月10日23:45開賽)

紅軍約兩星期前才在英聯盃決賽，與車路士鬥足120分鐘後驚險封王，面對陣中接近半數主力養傷，主帥高普(Jürgen Klopp)無奈要起用大量青年軍出戰；這班小將慶幸表現爭氣，早前在英足盃遇上修咸頓又以3球大勝對手，但上輪英超鬥諾定咸森林苦戰至補時最後一刻，才由後備落場的射手達雲紐尼斯(Darwin Núñez)絕殺對手，本輪前仍以1分及2分之優勢，力壓曼城及阿仙奴居首，形勢極度緊湊。