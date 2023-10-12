今日有咩波｜歐國外主場演復仇戰 狂牛「大」勇迎擊蘇格蘭

狂牛「大」勇，主場復仇！首循環交手敗陣的「狂牛兵團」西班牙，香港時間今晚深夜在歐國外A組榜首戰迎擊蘇格蘭，憑大勇狀態，銳利鋒力，必欲報回一敗之辱，力爭榜首；不過長勝之師蘇格蘭火力不弱，作客不會退縮，今場入球騷可期。足智彩開出入球大細中位數[2.5/3]球，可博入球「大」(球賽編號FB6929，10月13日02:45開賽)。

失意去年尾世盃後，狂牛易帥捲土重來，由該國小國腳名帥迪拿富安迪(de la Fuente)擔大旗，不過他接掌第二仗，即在歐國外作客吞蘇格蘭兩蛋；球隊之後重踏正軌，今夏領軍封王歐國聯後，上月兩場歐國外共轟13球，先作客7比1狂勝格魯吉亞、之後主場6比0大勝塞浦路斯，氣勢推向高峰。

西班牙前線腳風順

西班牙目前4戰9分列次席，少榜首蘇格蘭6分及少賽1場；但後有追兵，第3位的挪威5戰得7分，狂牛要保住小組頭兩名，出線明年決賽周未穩陣。可幸狂牛隊長艾華路莫拉達(Alvaro Morata)、費倫托利斯(Ferran Torres)及祖斯奴(Joselu)3大球會射手腳風甚順；縱使16歲新星耶馬爾(Lamine Yamal)因臀傷已退隊，但有巴塞隆拿中場新星加維(Gavi)派牌，今場在塞維利亞主場，火力不缺。

蘇格蘭近年氣勢甚盛，歐國外5戰全勝只失1球外，對上9場正式比賽錄得8勝1和；今場只需1分便可提早取得明年決賽周資格。球隊對上5戰正式比賽起碼每場攻入2球，包括早前作客擊敗挪威與塞浦路斯。

