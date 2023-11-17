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波經
2023-11-17 04:31:29
日報

今日有咩波｜歐國外搶3分爭出線 意國擺「大」頭攻北馬

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擺大頭，攻北馬！歐國外來到分組賽最後兩輪衝刺階段，衛冕意大利仍為出線苦苦掙扎，香港時間今晚深夜在C組迎戰北馬其頓，藍軍基本上再無退路，必會全力搶攻；而對手北馬其頓雖已出局，但恃近年對戰佳績支持，亦不會退守，博做攔路虎。今場兩軍對攻格，可博足智彩入球中位數[3.5]球「大」(球賽編號FB8484，11月18日03:45開賽)。

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意大利於C組位列第3，6戰得10分，較次名烏克蘭少3分及少賽1場，由於「意、烏」會在最後一輪於中立場對決；而「藍衣兵團」在對賽成績上佔優，換句話說只要該隊今夜能夠打敗北馬其頓，追至與烏克蘭同分，尾輪即使和波亦可取得次名出線。 

意大利靠摩斯堅恩基艾沙數糊

無疑，意軍現時面對人腳不整難題，尤其防線上會有正選右閘迪羅倫素(Giovanni Di Lorenzo)因累積黃牌夠數，今場停賽，而門將阿歷斯美列特(Alex Meret)、中堅卡拿比亞(Davide Calabria)、拉菲爾杜萊(Rafael Toloi)及中場重心文路爾盧卡迪利(Manuel Locatelli)先後因傷退隊。可幸該隊中前場仍有充足兵源，至少主帥史巴列堤(Luciano Spalletti)就連狀態回勇的恩莫比尼(Ciro Immobile)亦未有徵召入伍；相反包括艾沙拉維(Stephan El Shaarawy)、費達歷高基艾沙(Federico Chiesa)、摩斯堅恩(Moise Kean)及施卡馬卡(Gianluca Scamacca)等隨時候命，火力會有保證。

當然，意軍防守本身也未算太穩陣，各項賽事近6場的其中5場都有失波，亦因此當中5場的「總入球」最少3球或以上；今場在羅馬擺擂台，必望以攻為守。

意大利足球隊

史巴列堤領軍的意大利，將於羅馬強攻北馬其頓。

意大利足球隊

北馬其頓方面，目前以6戰7分排小組第4，出線無望；不過該隊在上屆世盃附加賽便曾踢走意大利，震驚球壇；計雙方近3次交手，北馬共錄得1勝2和不敗，心理上佔先，今場未有太大心理包袱，以他們近期不俗火力，亦不會介意作客對攻，有利合演入球騷。

英格蘭半力鬥馬爾他

另外，同組已穩奪出線資格的英格蘭，同晚於溫布萊迎戰包尾7戰7敗的馬爾他。「三獅兵團」賽前有包括祖迪比寧咸(Jude Bellingham)在內至少5人因傷退隊，將會令陣內新人如車路士人氣小將高爾彭馬(Cole Palmer)及邊緣國腳加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)等得到上陣機會，鬥志一樣昂揚，有望大捷 (11月18日03:45開賽)。

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