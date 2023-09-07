今日有咩波｜歐國外重燃戰火 荷蘭主攻希臘博「大」

B組雙雄，主場出擊！歐國外今夜重燃戰火，最強戲碼在B組；兩大出線熱門法國及荷蘭在香港時間深夜，分別迎戰愛爾蘭及希臘。其中要追落後的荷蘭防守欠穩，面對奇兵希臘，可先博足智彩入球大細中位數[2.5/3]球「大」(球賽編號FB5282，9月8日02:45開賽)。榜首法國面對鬥心十足的愛爾蘭(球賽編號FB5283，9月8日02:45開賽)，穩中求勝，可取入球大細中位數[2.5/3]球「細」。

荷蘭防守非滴水不漏 論危機感，「橙軍」荷蘭主帥朗奴高文(Ronald Koeman)相信大得多，自從年初再次接掌帥印，國家隊4戰只嘗一勝，包括本屆歐國外首戰作客吞法國4蛋，而上輪3比0氣走「魚腩」直布羅陀；但在今夏兩戰歐國聯連加時共失7球，顯示防守漏洞極大，表現退步的中堅大將華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)，今場仍會跟另一英超球星尼敦艾基(Nathan Ake)鎮守防線。前線方面，上仗歐國外先開紀錄的迪比(Memphis Depay)因傷缺席，前線將由韋格賀斯(Wout Weghorst)、加普(Cody Gakpo)及路亞蘭治(Noa Lang)領銜，遇上有一定戰力的希臘，可勝不穩，但主場出擊，必定以攻為守。

對手希臘自從去年2月由名帥普耶(Gustavo Poyet)領軍，表現不俗，累計所有賽事14戰8勝2和4負；今屆歐國外先以2比1氣走愛爾蘭，上輪則僅以0比1敗走法國，顯示有一定競爭力。剛從史特加過檔韋斯咸的中堅馬夫洛柏路斯(Konstaninous Marvopanos)今場停賽，但年初由些路迪轉會美職阿特蘭大聯的箭頭基亞古馬基斯(Giorgos Giakoumakis)，腳風頗順；配合對上12次代表國家隊，交出7入球3助攻的隊長中場巴加斯達斯(Tasos Bakassetas)，其快速反擊，可為橙軍防線造成麻煩，今場入球應不會少。