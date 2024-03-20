今日有咩波｜歐國外附加賽明晚演6場 威爾斯波蘭有力闖決賽

歐國盃外圍賽附加賽4強周四開打，威爾斯、芬蘭、波蘭與愛沙尼亞組成的A組，將競逐其中一張今夏歐國盃決賽周入場券。其中威爾斯大部份主力正值當打之年，亦在英超或英冠搵食，級數勝一籌，比賽狀態毋須懷疑，明晚深夜遇上青黃不接的芬蘭，主勝穩如泰山！(球賽編號FB3481，3月22日03:45開賽)

「紅龍」威爾斯上屆歐國盃勇闖16強後，亦在2022世界盃殺入決賽周；縱然戰績未算亮麗，但戰力不俗，今屆歐國盃外圍賽，威爾斯雖然屈居於土耳其與克羅地亞之下，幸好仍取得附加賽入場券；難得先遇上青黃不接的芬蘭，贏波的話，決賽對手大有機會是波蘭，紅龍大賽夢未完。